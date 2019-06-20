На погашение кредита многодетным семьям выплатят по 450 тысяч рублей

19 июня Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, предусматривающий выплаты многодетным семьям на погашение ипотечного кредита за счет государства, сообщает «Росбалт».

Согласно закону, многодетная семья, в которой в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года, родился третий или последующий ребенок, сможет получить от государства 450 тыс. рублей.

Получить такую сумму можно будет только один раз и на выплату кредита, взятого на приобретение единственного жилья.

В правительстве уже изыскали порядка 10 млрд рублей на выплаты многодетным семьям. 5 млрд рублей возьмут из федерального бюджета на 2019 год и еще столько же из резервного фонда правительства.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что больше половины многодетных семей в России находятся за чертой бедности.

По словам вице-премьера, самые бедные семьи живут в Республике Тыва, там их более 40%. Наиболее обеспеченные — в Ямало-Ненецком АО, в Белгородской области.