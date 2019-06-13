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13 июня
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Жизнь

Голикова заявила, что половина многодетных семей в России находится за чертой бедности

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что больше половины многодетных семей в России находятся за чертой бедности. Об этом сообщает РИА Новости.

Ребенок в коляске.
Ребенок в коляске.
СС0

«Наиболее бедными являются семьи с детьми или многодетные семьи, которых, к сожалению, в структуре у нас 51%", — заявила Голикова.

Ранее вице-премьер сообщила, что в России за 2018 год количество бедных людей с доходами ниже прожиточного минимума сократилось на 400 тыс. человек. Сейчас число бедных составляет почти 13%.

По словам Голиковой, снижение бедности в два раза — «ключевая национальная цель номер один». Она считает, что для ее решения важны в первую очередь высокие темпы экономического роста, так как «одними пособиями и мерами соцподдержки вопрос не решить».

По словам вице-премьера, самые бедные семьи живут в Республике Тыва, там их более 40%. Наиболее обеспеченные — в Ямало-Ненецком АО, в Белгородской области.

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