Голикова заявила, что половина многодетных семей в России находится за чертой бедности

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что больше половины многодетных семей в России находятся за чертой бедности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наиболее бедными являются семьи с детьми или многодетные семьи, которых, к сожалению, в структуре у нас 51%", — заявила Голикова.

Ранее вице-премьер сообщила, что в России за 2018 год количество бедных людей с доходами ниже прожиточного минимума сократилось на 400 тыс. человек. Сейчас число бедных составляет почти 13%.

По словам Голиковой, снижение бедности в два раза — «ключевая национальная цель номер один». Она считает, что для ее решения важны в первую очередь высокие темпы экономического роста, так как «одними пособиями и мерами соцподдержки вопрос не решить».

По словам вице-премьера, самые бедные семьи живут в Республике Тыва, там их более 40%. Наиболее обеспеченные — в Ямало-Ненецком АО, в Белгородской области.