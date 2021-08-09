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Экономика

На похоронах стали экономить россияне

Россияне стали экономить на похоронах, пишет «Коммерсантъ».

Кладбище.
Кладбище.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов указал — если раньше на ритуальные услуги граждане тратили около 50 тыс. рублей, то сейчас — 30 тыс. рублей.

При этом смертность выросла на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а выручка ритуальных агентств увеличилась всего на 9%.

По словам Болтунова, россияне на фоне снижения доходов экономят на дополнительных погребальных услугах.

«От организации похорон отказаться нельзя, но установку памятников и оградок можно отложить до улучшения финансового состояния или отказаться от нее вовсе», — сказал он.

Вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России Владимир Родькин отметил, что выросло число кремаций, которые на 40% дешевле захоронения, пишет bfm.ru. По его словам, в Санкт-Петербурге кремируют более 70% усопших по сравнению с 65% до 2020 года. По стране эта доля составляет около 10%, поскольку не везде есть крематории.

Ранее гламурная жена похоронного магната — владельца российских бюро ритуальных услуг — собрала тысячи лайков за фото в шапке-ушанке.

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