На покупку авто жителям Алтайского края придется копить более 10 лет

10,3 года потребуется для накоплений (откладывать половину зарплаты) жителям Алтайского края. В списке это 78 место. Причем доля тех, кто не смогут накопить на авто за 10 лет составляет 53,2%.
Накопить на подержанную машину житель края сможет за 5,1 год.
Всего же жители только восьми регионов России могут накопить на новый автомобиль менее чем за пять лет.
В 69 регионах для накопления этой суммы нужно более семи лет, а более десяти лет придется откладывать в девяти регионах.
Ранее сообщалось, что чуть больше двух потребительских корзин в месяц может позволить барнаулец на зарплату.