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Экономика

На покупку авто жителям Алтайского края придется копить более 10 лет

В среднем почти восемь лет придется копить жителю России на новый автомобиль стоимостью два миллиона рублей, пришли к выводу авторы рейтинга Ria.ru. Всего за 3,5 года это получится у жителей Чукотки, хуже всего — в Чечне, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии — около 11 лет.

Автомобиль.
Автомобиль.
открытые источники (CC0)

10,3 года потребуется для накоплений (откладывать половину зарплаты) жителям Алтайского края. В списке это 78 место. Причем доля тех, кто не смогут накопить на авто за 10 лет составляет 53,2%.

Накопить на подержанную машину житель края сможет за 5,1 год.

Всего же жители только восьми регионов России могут накопить на новый автомобиль менее чем за пять лет.

В 69 регионах для накопления этой суммы нужно более семи лет, а более десяти лет придется откладывать в девяти регионах.

Ранее сообщалось, что чуть больше двух потребительских корзин в месяц может позволить барнаулец на зарплату.

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