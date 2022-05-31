31 мая
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Экономика

На регистрацию трех новых брендов в России подал заявки McDonald's

Экс-компания McDonald’s направила заявки в Роспатент на регистрацию трех новых брендов, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на документацию.

Котлеты для бургеров.
Котлеты для бургеров.
CC0

Среди названий такие, как «Точно он», «Это он» и «Компас».

Данные три названия регистрируются по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 16, 18, 25, 28, 29, 30 и 43.

В результате после открытия заведение общепита сможет готовить и продавать сэндвичи, супы, мороженое, кофе, чай, картофель фри и креветки и другую продукцию, пишет Газета.Ru.

Помимо того, под брендами «Компас», «Точно он» и «Это он» можно будет открывать бары, кафе и рестораны, включая с едой на вынос.

Ранее сообщалось, что владелец сибирского McDonald’s выкупит все рестораны в России.

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