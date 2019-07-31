На сколько вырастет пенсия в Алтайском крае с 1 августа

С 1 августа в Алтайском крае увеличится размер выплат работающим пенсионерам. Это коснется 141 тысячи жителей региона, пояснили в краевом отделении пенсионного фонда России.

Средний размер увеличения пенсии в Алтайском крае составит 153 рубля 40 копеек. Прибавка будет рассчитываться индивидуально, исходя из количества пенсионных баллов, заработанных конкретным человеком за предыдущий год.

Перерасчет ждет только тех, кто получает страховые пенсии по старости и по инвалидности, если работодатели в 2018 году уплачивали за них страховые взносы.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о единых правилах расчета регионального прожиточного минимума для пенсионеров, от которого зависит размер дополнительных социальных надбавок.