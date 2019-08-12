На 10 тысяч рублей больше. Чем отличаются вакансии «Мария-Ра» в Барнауле и Кемерове

По данным HeadHunter, в Кемерове у «Мария-Ра» около 15 вакансий с зарплатой от 20 до 80 тысяч рублей в месяц. Больше всего сеть готова платить руководителю смены на РЦ. Сотруднику предстоит выполнять план по погрузкам, оптимизировать работу склада, повышать производительность вверенных подразделений и лояльность персонала.

Распределительному центру в Кемерове нужен водитель погрузчика/ричтрака, в Новоалтайске — водитель электропогрузчика. Требования к соискателям одинаковые. В обоих случаях сотруднику предстоит управлять одной и той же техникой. Однако кемеровчанам обещают платить «белую зарплату» до 50 тысяч рублей, а в Новоалтайске — до 40 тысяч.

Логистический центр торговой сети «Мария-Ра». Анна Зайкова

По данным Новосибирскстата, по итогам января-мая средняя заработная плата в Кемеровской области составляет 40,3 тыс. рублей, в Алтайском крае — 26 тыс. рублей в месяц (самая низкая позиция в рейтинге заплат регионов Сибирского округа). Больше всего платят жителям Красноярского края — 48,4 тыс. рублей.