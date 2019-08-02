«Мария-Ра» под рэп открывает распределительный центр в Кемерове

Сеть продуктовых магазинов «Мария-Ра» построила распределительный центр в Кемерове. Ритейлер создал около 400 рабочих мест и приглашает горожан трудоустроиться. В Instagram опубликовали ролик с рэп-композицией «Не смешите меня, что нет работы».

Распределительный центр в Кемерове — второй крупный складской проект «Марии-Ра». Первый площадью 32 тыс. кв. метров собственник сети Александр Ракшин построил в Новоалтайске, но тот уже не справлялся с объемами и задачами магазинов.

В апреле ритейлер заявил, что подбирает новую площадку, на которой можно было бы построить склад площадью 25 тыс. кв. метров. СМИ писали, что в проект планировали инвестировать 1,5 млрд рублей. В качестве площадки рассматривали Новосибирск, Кемерово, а также, говорят источники altapress.ru, — Барнаул.

Распределительный центр в Кемерове закрывает потребности «Мария-Ра» в Кузбассе и сокращает транспортное «плечо» до магазинов, расположенных в этом регионе. «Если сейчас из распредцентра Барнаула до Новокузнецка оно составляет 400 км, то из Кемерово доставка сократится до 200 км, что снизит себестоимость доставки», — пояснял Кирилл Кнорр, руководитель филиала «Марии-Ра» по Кемеровской области.

По словам Кнорра, численность магазинов в Кузбассе лишь немного уступает алтайской сети. Последние открытия пришлись как раз на этот регион.

Кроме того, появление центра в Кемеровской области позволяет торговой сети потенциально «замахнуться» на красноярский рынок, плечо доставки до которого заметно сократится почти в два раза.

Всего под брендом «Мария-Ра» сейчас работают 1129 магазинов.

По данным генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, в 2018 году выручка сети увеличилась более чем на 8% и превысила 80 млрд рублей без НДС. Доля компании в 2018 году составила на рынке Республики Алтай 18,2%, Алтайского края — 24,6%, Кемеровской области — 14,2%, Новосибирской области — 4,5%, Томской области — 6,3%.