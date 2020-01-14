Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 января -11°C

На выкупленном голландской компанией «Иткульском спиртзаводе» начались изменения

Сотрудники «Иткульского спиртзавода» в скором времени могут вернуться к полносменной работе. Об этом altapress.ru сообщил один из работников предприятия. Ориентировочно, это произойдет на следующей неделе.

"Иткульский спиртзавод" в Зональном районе
"Иткульский спиртзавод" в Зональном районе
Анна Зайкова

По данным источника, все сотрудники, которые ранее находились в вынужденном простое и получали за это 2/3 от окладной части своей заработной платы, с 23 января выходят на полный день.

Об этом работникам завода стало известно 13 января. О том, что предприятие было выкуплено новым собственником их пока официально никто не извещал.

Что известно о сделке?

О том, что «Иткульский спиртзавод» все-таки выкупила голландская компания Marussia Beverages стало стало известно 13 января. Об этом со ссылкой на директора российского отделения холдинга Юрия Тинта сообщил «Коммерсантъ».

&quot;Иткульский спиртзавод&quot; в Зональном районе
«Иткульский спиртзавод» в Зональном районе
Анна Зайкова

Сумма сделки — 15 млн евро (1,03 млрд рублей). На производственной площадке в Зональном районе в ближайшие два-три года инвестор планирует организовать производство виски и дистиллятов. Предположительно, на это потребуется около 10 млн евро дополнительных вложений.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость