На выкупленном голландской компанией «Иткульском спиртзаводе» начались изменения

Сотрудники «Иткульского спиртзавода» в скором времени могут вернуться к полносменной работе. Об этом altapress.ru сообщил один из работников предприятия. Ориентировочно, это произойдет на следующей неделе.

По данным источника, все сотрудники, которые ранее находились в вынужденном простое и получали за это 2/3 от окладной части своей заработной платы, с 23 января выходят на полный день.

Об этом работникам завода стало известно 13 января. О том, что предприятие было выкуплено новым собственником их пока официально никто не извещал.

Что известно о сделке?

О том, что «Иткульский спиртзавод» все-таки выкупила голландская компания Marussia Beverages стало стало известно 13 января. Об этом со ссылкой на директора российского отделения холдинга Юрия Тинта сообщил «Коммерсантъ».

«Иткульский спиртзавод» в Зональном районе Анна Зайкова

Сумма сделки — 15 млн евро (1,03 млрд рублей). На производственной площадке в Зональном районе в ближайшие два-три года инвестор планирует организовать производство виски и дистиллятов. Предположительно, на это потребуется около 10 млн евро дополнительных вложений.