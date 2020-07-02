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Экономика

На выкупленном голландской компанией «Иткульском спиртзаводе» начались кадровые перестановки

1 июля стало последним рабочим днем на «Иткульском спиртзаводе» Андрея Широкова. Несколько лет он был исполнительным директором и отвечал за оперативное управление предприятием.

Андрей Широков, бывший исполнительный директор "Иткульского спиртзавода".
Андрей Широков, бывший исполнительный директор "Иткульского спиртзавода".
принтскрин сюжета телеканала "Вести-Алтай", www.vesti22.tv

Андрей Широков пришел на «Иткуль» с командой «Кристалл-Лефортово». Корпорация владела несколькими спиртзаводами по стране, в том числе и в Алтайском крае.

Как сообщают источники altapress.ru, с приходом нового собственника — компании «Маруся Бевереджис РУС» — разговоры о том, что Широков с большой долей вероятности покинет свой пост, начались буквально сразу.

Новый исполнительный директор на заводе не назначен. Кто может занять это место, доподлинно не известно. Право подписи основных документов «Иткульского спиртзавода» распределили между топ-менеджментом предприятия.

&quot;Иткульский спиртзавод&quot; в Зональном районе
«Иткульский спиртзавод» в Зональном районе
Анна Зайкова

Юрий Тинт, который одновременно является гендиректором алтайского завода и руководителем «"Маруся Бевереджис РУС», находится в Москве. В марте на большой пресс-конференции он говорил, что к уединенной сельской жизни не готов и рассчитывает на команду местных управленцев.

Бывать на Алтае он планировал наездами.

Что происходит на заводе

Как стало известно altapress.ru, спиртовое производство на предприятии работает на полную мощность, а водочное — с перебоями.

Ранее Юрий Тинт сообщал, что выйти на плановые показатели по выпуску готовой продукции на предприятии планируется к концу года.

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