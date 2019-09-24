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Экономика

На временное размещение депутатов Госдумы потратят 777 млн рублей

Для заседаний Госдумы РФ на два года арендуют московский Дом союзов. Плата за размещение во временном здании составит 777 млн рублей.

Госдума РФ.
Госдума РФ.
duma.gov.ru

«2020 г. на это предложено потратить почти 389 млн рублей, а в 2021 г. — около 388 млн», — цитируют «Ведомости» пояснительную записку к проекту федерального бюджета.

По итогу на размещение Госдумы в месяц будет уходить 32 млн рублей.

В Минфине ситуацию комментировать не стали.

Ранее о переезде депутатов в другое место сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин из-за реконструкции основного здания, пишет ura.ru.

Здание Дома союзов будет использовано для парламентских слушаний, круглых столов, заседаний фракций, форумов, а также других думских мероприятий. По информации СМИ, временная площадка была выбрана из-за места расположения — она находится рядом с Госдумой.

В Доме союзов два больших зала — Колонный на 1264 места и Октябрьский на 448 мест, сказано на сайте организации. Аренда Колонного зала обойдется в 600 000 — 1 млн руб. в сутки, сказал источник в Доме союзов.

Именно Колонный зал и будут арендовать для Госдумы, знает зампред нижней палаты от ЛДПР Игорь Лебедев.

Ранее сообщалось, что в Госдуме обнаружены пустоты. Причем как раз под колоннами зала заседаний.

Провалы найдены в двух местах при обследовании фундамента на предмет возможности дать дополнительную нагрузку. Из-за этих непредвиденных обстоятельств сроки реконструкции рискуют сместиться, а само здание может быть признано аварийным, считает Лебедев.

«Я не исключаю, что придется отказаться от идеи реконструкции зала и заняться вплотную укреплением фундамента, чтобы хотя бы не провалиться под землю», — говорил Лебедев.

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