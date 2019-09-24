На временное размещение депутатов Госдумы потратят 777 млн рублей

«2020 г. на это предложено потратить почти 389 млн рублей, а в 2021 г. — около 388 млн», — цитируют «Ведомости» пояснительную записку к проекту федерального бюджета.
По итогу на размещение Госдумы в месяц будет уходить 32 млн рублей.
В Минфине ситуацию комментировать не стали.
Ранее о переезде депутатов в другое место сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин из-за реконструкции основного здания, пишет ura.ru.
Здание Дома союзов будет использовано для парламентских слушаний, круглых столов, заседаний фракций, форумов, а также других думских мероприятий. По информации СМИ, временная площадка была выбрана из-за места расположения — она находится рядом с Госдумой.
В Доме союзов два больших зала — Колонный на 1264 места и Октябрьский на 448 мест, сказано на сайте организации. Аренда Колонного зала обойдется в 600 000 — 1 млн руб. в сутки, сказал источник в Доме союзов.
Именно Колонный зал и будут арендовать для Госдумы, знает зампред нижней палаты от ЛДПР Игорь Лебедев.
Ранее сообщалось, что в Госдуме обнаружены пустоты. Причем как раз под колоннами зала заседаний.
Провалы найдены в двух местах при обследовании фундамента на предмет возможности дать дополнительную нагрузку. Из-за этих непредвиденных обстоятельств сроки реконструкции рискуют сместиться, а само здание может быть признано аварийным, считает Лебедев.
«Я не исключаю, что придется отказаться от идеи реконструкции зала и заняться вплотную укреплением фундамента, чтобы хотя бы не провалиться под землю», — говорил Лебедев.