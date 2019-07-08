На зарядку становись: как в Барнауле развивается рынок портативного электротранспорта

Особенности барнаульского рынка
В краевой столице личный электротранспорт (так официально называются гаджеты) появился только три-четыре года назад — это на несколько лет позже, чем в Москве или Санкт-Петербурге.
«Барнаул не то что бы отстает. Просто горожане еще не в полном объеме познакомились с этим видом техники. Даже сейчас бывает, идем с друзьями, мимо проезжает человек на электросамокате — кто-то все еще удивляется: „О, а это что такое?“», — считает Азиз Алибеков, управляющий гипермаркетом DNS в Барнауле.
Несмотря на молодость этого рынка, о серьезной конкуренции говорят все наши спикеры. Электротранспорт в городе продают и индивидуальные предприниматели, и небольшие местные компании, и федеральные сети — всего более 20 организаций.
Они предлагают очень широкий диапазон цен: от 7 тыс. рублей за гироскутер до 230 тыс. за горный электровелосипед. Последняя цифра, конечно, для краевой столицы редкость. Константин Атрощенко, владелец магазина по продаже детских электромобилей, гироскутеров и электросамокатов «Никитка», утверждает, что самым большим спросом у нас пользуются устройства среднего ценового сегмента: «Нормальный электросамокат, например, можно купить тысяч за 15 — что-то дороже берут редко».
Как и по всей России, в Барнауле заметен рост продаж портативного электротранспорта. Азиз Алибеков говорит, что ежегодно с наступлением летнего сезона спрос на этот вид товаров увеличивается. Николай Рубилко, руководитель техногипермаркета «Мототека» в Барнауле, и вовсе утверждает, что продажи увеличились в разы по сравнению с прошлым годом. А вот Константин Атрощенко отмечает, что цифра принципиально не изменилась.
Какие устройства популярны
По данным РИА «Новости», в апреле 2019 года зафиксирован рост оборота электросамокатов в магазинах группы «М.Видео — Эльдорадо» в восемь раз в деньгах и в 15 раз в штуках по сравнению с апрелем прошлого года. А по информации пресс-службы этих сетей, за последние три месяца продажи устройств в штуках выросли еще в семь раз. Эксперты связывают такой интерес с расширением доступного по цене ассортимента. Так, средняя стоимость электросамокатов за год снизилась на 35% — до 15 тыс. рублей.
В среднем по России на электросамокаты приходится уже около 50% штучных продаж, и эта цифра еще может увеличиться, а вот гироскутеры уже насытили рынок, и их продажи перестают расти.
Ситуация в Барнауле немного отличается: гироскутеры пока не уступают пальму первенства самокатам. DNS сообщает о примерно одинаковом интересе к этим устройствам, а в магазине «Никитка» гироскутеры даже более популярны (электросамокаты — на втором месте).
По словам Константина Атрощенко, гироскутеры практически всегда покупают детям — взрослые потом берут у них покататься. В «Мототеке» топ продаж возглавляют гироскутеры и, как ни странно, сегвеи, хотя их цена стартует от 20 тыс. рублей. Константин Атрощенко же отмечает, что как раз из-за своей ценовой категории сегвеи, как и моноколеса, пользуются в Барнауле небольшим спросом. Ну, а электровелосипед — наиболее серьезный «представитель» электротранспорта, не требующего официальной регистрации, по мнению директора магазина, «в краевой столице пока не нужен». Похожего мнения придерживается и управляющий барнаульского DNS:
«Электровелосипед — уже более серьезная покупка, здесь и расстояния другие. Видимо, наш барнаульский покупатель еще не понимает всей его ценности. После поездки на обычном велосипеде нужно переодеться или принять душ — с электровелосипедом такая необходимость пропадает. Тем более это экологичный вид транспорта. У меня, например, автомобиль наполовину электрический — и я осознаю, что это помогает сделать нашу страну немного чище», — говорит Азиз Алибеков.
Наши спикеры замечают, что жители краевой столицы редко задумываются об экологичности электротранспорта при его покупке. Зато обращают внимание на стоимость бензина: для части барнаульцев именно дорогое топливо стало поводом пересесть на гироскутеры и электросамокаты.
Что мешает развитию сферы
На этот вопрос Азиз Алибеков удивленно отвечает: «А почему что-то должно мешать? Это же позволяет человеку передвигаться, не прикладывая лишних усилий!» Но все же критичный минус есть, а именно — нехватка ровных тротуаров и дорожек, где можно кататься.
Проблему инфраструктуры считают основной практически все наши спикеры. Проходимость у электротранспорта (не считая электровелосипеда) гораздо ниже, чем у обычного велосипеда, поэтому из-за неровного асфальта может пострадать устройство или даже его владелец. При этом они согласны, что просто ровные площадки найти не слишком сложно: можно выйти во двор, на стадион, в парк. Но вот с поездками на большие расстояния в городе есть проблемы.
«Если ехать — то разве что по аллее на Ленинском, — предполагает Константин Атрощенко. — Неудивительно, что в качестве замены автомобилю или общественному транспорту электротранспорт берут единицы. Хотя недавно у нас клиентка заказала самокат с сиденьем: у нее проблемы с ногой — планирует на нем на работу ездить».
Как пример городов с хорошо обустроенными тротуарами спикеры называют Москву и Санкт-Петербург, курортные города, Владивосток. Константин Атрощенко считает, если Барнаул будет работать над инфраструктурой, люди начнут переходить на электротранспорт, но «быстрых изменений тут ждать не стоит».
Чего ждать дальше
О будущем сферы портативного электротранспорта спикеры в один голос говорят: в ближайшие год-два продажи этих устройств значительно увеличатся.
Константин Атрощенко предполагает, что на рынке появятся и новые гаджеты.
«Гироскутеры, возможно, отойдут — я вот видел, уже какие-то электроролики появились. Хотя вряд ли все у нас приживется. Мы были в Китае на выставке — там какой только электротранспорт не производят. Но опять же они работают на свою аудиторию: в Китае население большое и теплее — поэтому от автомобилей часто отказываются», говорит Атрощенко.
Рынок проката
Параллельно с рынком торговли развивается рынок проката электротранспорта — потратить серьезную сумму на покупку готовы не все. В Барнауле работает больше десяти организаций, где можно арендовать гироскутер, электросамокат, реже — сегвей, электровелосипед и другие средства передвижения.
Ксения Лаптева, администратор компании по прокату спортивного и туристического инвентаря Amaxtur, считает, что конкуренция есть, но и спрос на электротранспорт — тоже.
«На каждого найдется свой клиент. В нашем бизнесе ведь многое зависит от того, в каком состоянии инвентарь, насколько удобно наше расположение. Хотя ради какой-нибудь новинки могут приехать и с другого конца города», — считает Лаптева.
Как и в сфере продажи, так и в прокате на пике популярности электросамокаты. В будний день в Amaxtur одно устройство может «откатать» до пяти раз, в выходной — до восьми. В субботу и в воскресенье часто приходят семьями: взрослые катаются вместе с детьми или по очереди. Однако нужно учитывать, что электросамокат, например, может отработать часа три при небольшом подъеме дороги, а потом — на подзарядку.
Сегвеи и гироскутеры в Amaxtur менее востребованы, чем электросамокаты, и их аренда стоит дороже. Ксения Лаптева говорит, что периодически клиенты спрашивают и про электровелосипеды, но их в пункте проката нет и в ближайшее время не предвидится: слишком мало барнаульцев пока заинтересованы.
Если говорить о возрасте клиентов — молодежь, конечно, здесь бывает чаще, но и люди старше сорока тоже заглядывают. «У разных возрастных групп просто разные цели, — объясняет администратор пункта проката. — Барнаульцы помоложе берут инвентарь конкретно для прогулок, постарше часто приходят „познакомиться“ с электротранспортом, попробовать прокатиться, интересуются, как он работает».
Проблемы те же
Как и для бизнеса продажи электротранспорта, так и для пунктов проката очень важна инфраструктура. На тех же электросамокатах даже по брусчатке ехать не очень комфортно, и как раз сейчас популярную аллею на Ленинском мостят плиткой. Свои условия диктует и переменчивая барнаульская погода, которая может подпортить и без того короткий бесснежный сезон. В дождь использовать электротранспорт не рекомендуется, да и немногим клиентам хочется мокнуть на прогулке.
Но в целом и в сфере проката интерес к электротранспорту повышается: клиенты приходят компаниями, просят больше инвентаря. Это еще раз подтверждает, что для большинства барнаульцев подобные гаджеты — не постоянное средство передвижения, а просто развлечение.
«У нас был только один клиент, который через нас заказал самокат в личное пользование, чтобы ездить на работу, — рассказывает Ксения Лаптева. — А для других случаев прокат — это очень удобно. Появилось время — приехали, покатались, вернули — и никаких проблем с хранением и обслуживанием устройства».
Мнение
Азиз Алибеков,
управляющий гипермаркетом DNS в Барнауле:
Электросамокатом гораздо проще пользоваться, чем гироскутером, электророликами или моноколесом. Долгое время его считали исключительно детским транспортом. Но сегодня электросамокат — это дешевое и комфортное средство передвижения. На нем можно быстро добраться в любую точку города, минуя пробки.
Словарь «электрика»
- Гироскутер — электрическое транспортное средство в форме поперечной планки с двумя колесами по бокам. Он работает на электродвигателях и использует гироскопические датчики для самобалансировки. Максимальная скорость — 15−20 км/ч.
- Электроролики — компактный транспорт на электромоторах, может выглядеть по-разному: либо как конструкции с колесиками, которые ремешками крепятся на пятку, либо как две платформы для ног без креплений. Электроролики могут разгоняться до 15 км/ч.
- Электроскейт — скейтборд с электрическим двигателем, может разгоняться до 30 км/ч.
- Моноколесо — колесо с мотором, по бокам которого расположены откидные подставки для ног. Удерживать равновесие на нем помогает система гироскопических контроллеров. На моноколесе можно ехать со скоростью до 30 км/ч.
- Электросамокат — самокат с электрическим двигателем. Скорость можно уменьшать и увеличивать с помощью рукояток руля, максимальная скорость — 40−45 км/ч.
- Сегвей — электрическое транспортное средство, напоминающее гибрид гироскутера и самоката. На двухколесной платформе есть длинная ручка, с помощью которой сегвей управляется. Максимальная скорость составляет около 40 км/ч. Можно встретить модели, у которых «руль» расположен на уровне коленей, а точнее — между ними, обычно их называют мини-сегвеи.
- Электровелосипед (велогибрид) — велосипед с электрическим двигателем. Можно передвигаться за счет мотора и вообще не крутить педали (максимальная скорость — 45−50 км/ч), а можно ехать как на обычном велосипеде.
Юля Боднар