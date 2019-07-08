На зарядку становись: как в Барнауле развивается рынок портативного электротранспорта

Гироскутер, моноколесо, электросамокат: несколько лет назад — просто дорогие игрушки, сейчас — удобные и популярные устройства для передвижения. Мы пообщались с владельцами и управляющими барнаульских магазинов, которые занимаются продажей и прокатом электротранспорта. Altapress.ru рассказывает, когда столица края полностью пересядет на такие гаджеты, а проблемы пробок и повышения цен на бензин уйдут в прошлое (спойлер: никогда).

Краткое содержание

Особенности барнаульского рынка

В краевой столице личный электротранспорт (так официально называются гаджеты) появился только три-четыре года назад — это на несколько лет позже, чем в Москве или Санкт-Петербурге.

«Барнаул не то что бы отстает. Просто горожане еще не в полном объеме познакомились с этим видом техники. Даже сейчас бывает, идем с друзьями, мимо проезжает человек на электросамокате — кто-то все еще удивляется: „О, а это что такое?“», — считает Азиз Алибеков, управляющий гипермаркетом DNS в Барнауле.

Несмотря на молодость этого рынка, о серьезной конкуренции говорят все наши спикеры. Электротранспорт в городе продают и индивидуальные предприниматели, и небольшие местные компании, и федеральные сети — всего более 20 организаций.

Они предлагают очень широкий диапазон цен: от 7 тыс. рублей за гироскутер до 230 тыс. за горный электровелосипед. Последняя цифра, конечно, для краевой столицы редкость. Константин Атрощенко, владелец магазина по продаже детских электромобилей, гироскутеров и электросамокатов «Никитка», утверждает, что самым большим спросом у нас пользуются устройства среднего ценового сегмента: «Нормальный электросамокат, например, можно купить тысяч за 15 — что-то дороже берут редко».

Электротранспорт в Барнауле. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

Как и по всей России, в Барнауле заметен рост продаж портативного электротранспорта. Азиз Алибеков говорит, что ежегодно с наступлением летнего сезона спрос на этот вид товаров увеличивается. Николай Рубилко, руководитель техногипермаркета «Мототека» в Барнауле, и вовсе утверждает, что продажи увеличились в разы по сравнению с прошлым годом. А вот Константин Атрощенко отмечает, что цифра принципиально не изменилась.

Какие устройства популярны

По данным РИА «Новости», в апреле 2019 года зафиксирован рост оборота электросамокатов в магазинах группы «М.Видео — Эльдорадо» в восемь раз в деньгах и в 15 раз в штуках по сравнению с апрелем прошлого года. А по информации пресс-службы этих сетей, за последние три месяца продажи устройств в штуках выросли еще в семь раз. Эксперты связывают такой интерес с расширением доступного по цене ассортимента. Так, средняя стоимость электросамокатов за год снизилась на 35% — до 15 тыс. рублей.

В среднем по России на электросамокаты приходится уже около 50% штучных продаж, и эта цифра еще может увеличиться, а вот гироскутеры уже насытили рынок, и их продажи перестают расти.

Ситуация в Барнауле немного отличается: гироскутеры пока не уступают пальму первенства самокатам. DNS сообщает о примерно одинаковом интересе к этим устройствам, а в магазине «Никитка» гироскутеры даже более популярны (электросамокаты — на втором месте).

Электротранспорт в Барнауле. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Электротранспорт в Барнауле. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Электротранспорт в Барнауле. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Электротранспорт в Барнауле. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

По словам Константина Атрощенко, гироскутеры практически всегда покупают детям — взрослые потом берут у них покататься. В «Мототеке» топ продаж возглавляют гироскутеры и, как ни странно, сегвеи, хотя их цена стартует от 20 тыс. рублей. Константин Атрощенко же отмечает, что как раз из-за своей ценовой категории сегвеи, как и моноколеса, пользуются в Барнауле небольшим спросом. Ну, а электровелосипед — наиболее серьезный «представитель» электротранспорта, не требующего официальной регистрации, по мнению директора магазина, «в краевой столице пока не нужен». Похожего мнения придерживается и управляющий барнаульского DNS:

«Электровелосипед — уже более серьезная покупка, здесь и расстояния другие. Видимо, наш барнаульский покупатель еще не понимает всей его ценности. После поездки на обычном велосипеде нужно переодеться или принять душ — с электровелосипедом такая необходимость пропадает. Тем более это экологичный вид транспорта. У меня, например, автомобиль наполовину электрический — и я осознаю, что это помогает сделать нашу страну немного чище», — говорит Азиз Алибеков.

Наши спикеры замечают, что жители краевой столицы редко задумываются об экологичности электротранспорта при его покупке. Зато обращают внимание на стоимость бензина: для части барнаульцев именно дорогое топливо стало поводом пересесть на гироскутеры и электросамокаты.

Что мешает развитию сферы

На этот вопрос Азиз Алибеков удивленно отвечает: «А почему что-то должно мешать? Это же позволяет человеку передвигаться, не прикладывая лишних усилий!» Но все же критичный минус есть, а именно — нехватка ровных тротуаров и дорожек, где можно кататься.

Электротранспорт в Барнауле. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

Проблему инфраструктуры считают основной практически все наши спикеры. Проходимость у электротранспорта (не считая электровелосипеда) гораздо ниже, чем у обычного велосипеда, поэтому из-за неровного асфальта может пострадать устройство или даже его владелец. При этом они согласны, что просто ровные площадки найти не слишком сложно: можно выйти во двор, на стадион, в парк. Но вот с поездками на большие расстояния в городе есть проблемы.

«Если ехать — то разве что по аллее на Ленинском, — предполагает Константин Атрощенко. — Неудивительно, что в качестве замены автомобилю или общественному транспорту электротранспорт берут единицы. Хотя недавно у нас клиентка заказала самокат с сиденьем: у нее проблемы с ногой — планирует на нем на работу ездить».

Как пример городов с хорошо обустроенными тротуарами спикеры называют Москву и Санкт-Петербург, курортные города, Владивосток. Константин Атрощенко считает, если Барнаул будет работать над инфраструктурой, люди начнут переходить на электротранспорт, но «быстрых изменений тут ждать не стоит».

Чего ждать дальше

О будущем сферы портативного электротранспорта спикеры в один голос говорят: в ближайшие год-два продажи этих устройств значительно увеличатся.

Электротранспорт в Барнауле. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

Константин Атрощенко предполагает, что на рынке появятся и новые гаджеты.

«Гироскутеры, возможно, отойдут — я вот видел, уже какие-то электроролики появились. Хотя вряд ли все у нас приживется. Мы были в Китае на выставке — там какой только электротранспорт не производят. Но опять же они работают на свою аудиторию: в Китае население большое и теплее — поэтому от автомобилей часто отказываются», говорит Атрощенко.

Рынок проката

Параллельно с рынком торговли развивается рынок проката электротранспорта — потратить серьезную сумму на покупку готовы не все. В Барнауле работает больше десяти организаций, где можно арендовать гироскутер, электросамокат, реже — сегвей, электровелосипед и другие средства передвижения.

Ксения Лаптева, администратор компании по прокату спортивного и туристического инвентаря Amaxtur, считает, что конкуренция есть, но и спрос на электротранспорт — тоже.

«На каждого найдется свой клиент. В нашем бизнесе ведь многое зависит от того, в каком состоянии инвентарь, насколько удобно наше расположение. Хотя ради какой-нибудь новинки могут приехать и с другого конца города», — считает Лаптева.

Электротранспорт в Барнауле. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Электротранспорт в Барнауле. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Электротранспорт в Барнауле. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

Как и в сфере продажи, так и в прокате на пике популярности электросамокаты. В будний день в Amaxtur одно устройство может «откатать» до пяти раз, в выходной — до восьми. В субботу и в воскресенье часто приходят семьями: взрослые катаются вместе с детьми или по очереди. Однако нужно учитывать, что электросамокат, например, может отработать часа три при небольшом подъеме дороги, а потом — на подзарядку.

Сегвеи и гироскутеры в Amaxtur менее востребованы, чем электросамокаты, и их аренда стоит дороже. Ксения Лаптева говорит, что периодически клиенты спрашивают и про электровелосипеды, но их в пункте проката нет и в ближайшее время не предвидится: слишком мало барнаульцев пока заинтересованы.

Если говорить о возрасте клиентов — молодежь, конечно, здесь бывает чаще, но и люди старше сорока тоже заглядывают. «У разных возрастных групп просто разные цели, — объясняет администратор пункта проката. — Барнаульцы помоложе берут инвентарь конкретно для прогулок, постарше часто приходят „познакомиться“ с электротранспортом, попробовать прокатиться, интересуются, как он работает».

Проблемы те же

Как и для бизнеса продажи электротранспорта, так и для пунктов проката очень важна инфраструктура. На тех же электросамокатах даже по брусчатке ехать не очень комфортно, и как раз сейчас популярную аллею на Ленинском мостят плиткой. Свои условия диктует и переменчивая барнаульская погода, которая может подпортить и без того короткий бесснежный сезон. В дождь использовать электротранспорт не рекомендуется, да и немногим клиентам хочется мокнуть на прогулке.

Электротранспорт в Барнауле. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

Но в целом и в сфере проката интерес к электротранспорту повышается: клиенты приходят компаниями, просят больше инвентаря. Это еще раз подтверждает, что для большинства барнаульцев подобные гаджеты — не постоянное средство передвижения, а просто развлечение.

«У нас был только один клиент, который через нас заказал самокат в личное пользование, чтобы ездить на работу, — рассказывает Ксения Лаптева. — А для других случаев прокат — это очень удобно. Появилось время — приехали, покатались, вернули — и никаких проблем с хранением и обслуживанием устройства».

Мнение

Азиз Алибеков,

управляющий гипермаркетом DNS в Барнауле:

Электросамокатом гораздо проще пользоваться, чем гироскутером, электророликами или моноколесом. Долгое время его считали исключительно детским транспортом. Но сегодня электросамокат — это дешевое и комфортное средство передвижения. На нем можно быстро добраться в любую точку города, минуя пробки.

Словарь «электрика» Гироскутер — электрическое транспортное средство в форме поперечной планки с двумя колесами по бокам. Он работает на электродвигателях и использует гироскопические датчики для самобалансировки. Максимальная скорость — 15−20 км/ч.

— электрическое транспортное средство в форме поперечной планки с двумя колесами по бокам. Он работает на электродвигателях и использует гироскопические датчики для самобалансировки. Максимальная скорость — 15−20 км/ч. Электроролики — компактный транспорт на электромоторах , может выглядеть по-разному: либо как конструкции с колесиками , которые ремешками крепятся на пятку , либо как две платформы для ног без креплений. Электроролики могут разгоняться до 15 км/ч.

— компактный транспорт на электромоторах может выглядеть по-разному: либо как конструкции с колесиками которые ремешками крепятся на пятку либо как две платформы для ног без креплений. Электроролики могут разгоняться до 15 км/ч. Электроскейт — скейтборд с электрическим двигателем , может разгоняться до 30 км/ч.

— скейтборд с электрическим двигателем может разгоняться до 30 км/ч. Моноколесо — колесо с мотором , по бокам которого расположены откидные подставки для ног. Удерживать равновесие на нем помогает система гироскопических контроллеров. На моноколесе можно ехать со скоростью до 30 км/ч.

— колесо с мотором по бокам которого расположены откидные подставки для ног. Удерживать равновесие на нем помогает система гироскопических контроллеров. На моноколесе можно ехать со скоростью до 30 км/ч. Электросамокат — самокат с электрическим двигателем. Скорость можно уменьшать и увеличивать с помощью рукояток руля , максимальная скорость — 40−45 км/ч.

— самокат с электрическим двигателем. Скорость можно уменьшать и увеличивать с помощью рукояток руля максимальная скорость — 40−45 км/ч. Сегвей — электрическое транспортное средство , напоминающее гибрид гироскутера и самоката. На двухколесной платформе есть длинная ручка , с помощью которой сегвей управляется. Максимальная скорость составляет около 40 км/ч. Можно встретить модели , у которых «руль» расположен на уровне коленей , а точнее — между ними , обычно их называют мини-сегвеи .

— электрическое транспортное средство напоминающее гибрид гироскутера и самоката. На двухколесной платформе есть длинная ручка с помощью которой сегвей управляется. Максимальная скорость составляет около 40 км/ч. Можно встретить модели у которых «руль» расположен на уровне коленей а точнее — между ними обычно их называют . Электровелосипед ( велогибрид) — велосипед с электрическим двигателем. Можно передвигаться за счет мотора и вообще не крутить педали ( максимальная скорость — 45−50 км/ч), а можно ехать как на обычном велосипеде.

Юля Боднар