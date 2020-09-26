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Экономика

На золотодобытчика, разрушающего природу Горного Алтая, завели 10 дел

Горно-Алтайский природоохранный прокурор возбудил 10 дел об административных правонарушениях на фирму «Вера», добывающую россыпное золото в районе реки Чулта в Турочакском районе Республики Алтай. Об этом сообщили «Новости Горного Алтая». Из сообщения следует, что золотодобытчики загрязняют прекрасную природу Горного Алтая.

Горный Алтай.
Горный Алтай.
Altapress.ru

Фирме «Вера», зарегистрированная в Тюмени, ведет хоздеятельность с нарушением условий лицензии на пользование недрами и водопользования, а также в нарушение правил охраны среды обитания водных биоресурсов, отмечается в сообщении республиканской прокуратуры.

Прокурор внес гендиректору фирмы представление об устранении нарушений закона, оно находится на рассмотрении.

Кроме того, природоохранный прокурор возбудил 10 дел об административных правонарушениях в отношении юрлица и его гендиректора.

Экологи призывают.
Экологи призывают.
Altapress.ru

Отмечены следующие нарушения КоАП.

  • ч. 2 ст. 7.3 КоАП (пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами),
  • ст. 7.6 (самовольное занятие водного объекта или его части, либо использование их без документов, на основании которых возникает право пользования водным объектом или его частью, либо водопользование с нарушением его условий),
  • ч. 4 ст. 8.13 (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение),
  • ст. 8.33 (нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов).

Дела направлены для рассмотрения в Росприроднадзор и другие ведомства.

Запустение в карьере Змеиногорска.
Запустение в карьере Змеиногорска.
www.zmnvest.ru/

Ранее Altapress.ru сообщал, что жители Алтайского края жалуются на золотодобытчиков, превративших территорию добычи в «бедленды» — они опасались, что она не проведет рекультивацию.

В конце 2019 года алтайские экологи добились прекращения добычи золота на реке Ануй в Солонешенском районе. Местные жители были с ними солидарны.

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