На золотодобытчика, разрушающего природу Горного Алтая, завели 10 дел

Горно-Алтайский природоохранный прокурор возбудил 10 дел об административных правонарушениях на фирму «Вера», добывающую россыпное золото в районе реки Чулта в Турочакском районе Республики Алтай. Об этом сообщили «Новости Горного Алтая». Из сообщения следует, что золотодобытчики загрязняют прекрасную природу Горного Алтая.

Фирме «Вера», зарегистрированная в Тюмени, ведет хоздеятельность с нарушением условий лицензии на пользование недрами и водопользования, а также в нарушение правил охраны среды обитания водных биоресурсов, отмечается в сообщении республиканской прокуратуры.

Прокурор внес гендиректору фирмы представление об устранении нарушений закона, оно находится на рассмотрении.

Кроме того, природоохранный прокурор возбудил 10 дел об административных правонарушениях в отношении юрлица и его гендиректора.

Экологи призывают. Altapress.ru

Отмечены следующие нарушения КоАП.

ч. 2 ст. 7.3 КоАП ( пользование недрами с нарушением условий , предусмотренных лицензией на пользование недрами),

пользование недрами с нарушением условий предусмотренных лицензией на пользование недрами), ст. 7.6 ( самовольное занятие водного объекта или его части , либо использование их без документов , на основании которых возникает право пользования водным объектом или его частью , либо водопользование с нарушением его условий),

самовольное занятие водного объекта или его части либо использование их без документов на основании которых возникает право пользования водным объектом или его частью либо водопользование с нарушением его условий), ч. 4 ст. 8.13 ( нарушение требований к охране водных объектов , которое может повлечь их загрязнение , засорение и ( или) истощение),

нарушение требований к охране водных объектов которое может повлечь их загрязнение засорение и или) истощение), ст. 8.33 ( нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов).

Дела направлены для рассмотрения в Росприроднадзор и другие ведомства.

Запустение в карьере Змеиногорска. www.zmnvest.ru/

Ранее Altapress.ru сообщал, что жители Алтайского края жалуются на золотодобытчиков, превративших территорию добычи в «бедленды» — они опасались, что она не проведет рекультивацию.

В конце 2019 года алтайские экологи добились прекращения добычи золота на реке Ануй в Солонешенском районе. Местные жители были с ними солидарны.