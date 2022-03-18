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Экономика

Набиуллина останется. Путин поддержал переназначение главы Центробанка

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной на должность главы ЦБ, сообщили в ГД.

Эльвира Набиуллина.
Эльвира Набиуллина.
duma.gov.ru

Президент РФ в соответствии с пунктом «г» статьи 83 Конституции РФ внес в Государственную Думу кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность Председателя Центрального Банка Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Спикер ГД Вячеслав Володин поручил профильному комитету по финансовому рынку в соответствии с установленной процедурой внести вопрос на рассмотрение Совета Госдумы 21 марта.

Ранее сообщили, что Набиуллина якобы подала заявление об отставке с поста главы ЦБ.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков завил, что в Кремле ничего не известно о слухах про отставку Набиуллиной.

Напомним, накануне стало известно, что ЦБ последние пару лет, понимая риски, не инвестировал в золото на внутреннем рынке, а практически весь драгметалл, добываемый в России, экспортировал в Великобританию. В итоге Запад заморозил 300 млрд долларов.


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