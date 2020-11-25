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Экономика

Набиуллина поведала о двух сценариях для экономики России на три года: мягком и альтернативном

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в 2021 году составит 3,5−4% и в дальнейшем не выйдет за пределы 4%, пишет «Парламентская газета».

Эльвира Набиуллина.
Эльвира Набиуллина.
Олег Богданов

Детально об основных направлениях российской денежно-кредитной политики на 2021−2023 годы Набиуллина расскажет в Госдуме 25 ноября. Накануне эту тему она обсудила на заседании трех комитетов ГД.

«Ухудшение эпидемиологической ситуации в мире и в России в последнее время заставило нас несколько понизить краткосрочный прогноз по темпам восстановления экономики на ближайшие кварталы — эффекты от эпидемии будут ощущаться и в начале следующего года, поэтому мы понизили ожидания по росту ВВП на половину процентного пункта по итогам 2021 года — до 3−4%. Но это также связано и с тем, что мы пересмотрели базу прогноза на 2020 год», — пояснила Набиуллина.

Глава ЦБ подчеркнула, что прогноз экономического роста на 2022−2023 годы не изменился: рост в 2022 году ожидается на уровне 2,5−3,5%, а в 2023 году — 2−3%.

«Мы полагаем, что проводимая денежно-кредитная политика позволит обеспечивать инфляцию в интервале 3,5−4% в 2021 году и в дальнейшем вблизи 4%", — уточнила она.

Инфляция, Сибирское ГУ ЦБ.
Инфляция, Сибирское ГУ ЦБ.
Altapress.ru

Кроме того, у ЦБ есть два сценария. Согласно базовому, денежно-кредитная политика останется мягкой в 2021 году.

При таком раскладе усилившееся на среднесрочном горизонте дезинфляционное влияние сокращения спроса из-за пандемии может потребовать более длительной или более выраженной мягкой денежно-кредитной политики.

Альтернативный дезинфляционный сценарий предполагает восстановление спроса, доходов и инвестиционной активности более медленными темпами, чем в базовом сценарии.

Набиуллина отметила, что второй сценарий будет сочетаться с устойчивым снижением склонности к потреблению.

В таком случае, скорее всего, потребуется более длительный период мягкой денежно-кредитной политики, чем в базовом сценарии.

Ранее глава ЦБ призвала банки списать невозвратные долги россиян, ведь по итогам 2020 года прибыль банков может составить 1 трлн рублей.

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