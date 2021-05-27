Начинается регистрация на крупный отраслевой форум «Алтай-Агро-2021»

Второй межрегиональный онлайн-форум «Алтай-Агро-2021» состоится 10 и 11 июня в рамках Дня Сибирского поля. Организаторами являются Министерство сельского хозяйства Алтайского края и ИД «Алтапресс».

В рамках деловой программы запланированы две тематические сессии.

Первая сессия — «Цифровизация АПК». Эксперты во главе с министром цифрового развития Алтайского края Евгением Зрюмовым рассмотрят проблематику цифровой трансформации сельского хозяйства, использование умных технологий в растениеводстве и животноводстве. Отдельным направлением станет использование IT-технологий в современной агротехнике.

Вторая сессия — «Прогрессивные технологии в землепользовании. No Till». В ней будут представлены актуальные репортажи из ведущих хозяйств Алтайского края, взгляд ученых на технологию No Till, особенности питания и защиты аграрных культур.

11 июня в рамках конференции будет транслироваться пленарное заседание «Региональная стратегия АПК». Свои доклады участникам форума представят Министерство сельского хозяйства, эксперт и краевой союз зернопереработчиков, а также руководитель аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко.

На официальном сайте форума «Алтай-Агро-2021» уже открыта регистрация участников.