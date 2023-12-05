5 декабря
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Экономика

Над проблемой курицы и яйца бьются российские власти

Четырем российским министерствам вице-премьер Виктория Абрамченко определила срок до 19 декабря, чтобы понять — насколько спрос на кур и яйца выше предложения, сообщает ТАСС.

Рыночная цена "курочки" в Барнауле.
Рыночная цена "курочки" в Барнауле.
altapress.ru

Этот срок определен для профильных ведомств — Минсельхоза, Минэкономразвития, Минфина и Минпромторга.

Также министерства должны предложить новые меры, чтобы цены не росли.

Цифра

По данным Росстата на 20 ноября, стоимость яиц, охлажденных и мороженых кур с начала года выросла на 31%, указывает bfm.ru.

Особое мнение

Ряд экспертов основной причиной роста спроса на курицу и яйца считают еще большее подорожание других сортов мяса.

На контроле

В конце октября президент РФ Владимир Путин во время совещания с кабмином поинтересовался причинами подорожания курятины в России. По данным главы государства на тот момент с начала года цены на мясо птицы выросли больше, чем на 27%.

Куриное мясо входит в перечень социально значимых продовольственных товаров. Это означает, что государство по закону имеет право вмешиваться в процесс ценообразования.

На том же совещании глава Минсельхоза Патрушев заверил президента, что производители уже снижают цены. Также он предложил ввозить кур из Беларуси и Казахстана, чтобы сбалансировать рынок. Однако есть мнение — такие курицы станут поистине золотыми, так как платить за них придется в валюте.

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