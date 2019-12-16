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16 декабря
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Экономика

Накопительные пенсии россиян заморозили до 2023 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года, передает РИА Новости.

Пенсия, старость.
Пенсия, старость.
Михаил Хаустов

Документ вступит в силу 1 января.

Напомним, что начиная с 2014 года, отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам.

Согласно действующему законодательству, эта норма работает до 2021 года. Новый закон продлевает заморозку отчислений еще на год.

Кроме того, устанавливается обязанность Пенсионного фонда учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году, исходя из полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса.

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