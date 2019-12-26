Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 декабря -7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен ради «борьбы за социальную справедливость»

Власти ради поддержки малоимущих перешли к серьезному обсуждению введения вычета из НДФЛ, пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

В Барнауле начали бесплатно раздавать горячие обеды малоимущим.
В Барнауле начали бесплатно раздавать горячие обеды малоимущим.

Отмечается, что вычет может быть в размере прожиточного минимума. Возможно и выше.

«Идея — продемонстрировать борьбу за социальную справедливость», — рассказал один из собеседников.

Эту информацию подтвердили три федеральных чиновника и бывший чиновник финансово-экономического блока.

По их данным, у руководителя администрации президента Антона Вайно по этому вопросу прошел ряд совещаний. Также были консультации в правительстве.

Впрочем, как отмечается, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания».

«Пока нет ни позиции, ни решений», — подчеркнул он.

Представители премьер-министра Дмитрия Медведева и Минэкономразвития отказались от комментариев.

Напомним, ранее Медведев указал на ряд проблем, которые могут возникнуть при реализации идеи об отмене НДФЛ для малоимущих.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость