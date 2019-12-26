Налог на доходы малоимущих может быть отменен ради «борьбы за социальную справедливость»

Отмечается, что вычет может быть в размере прожиточного минимума. Возможно и выше.
«Идея — продемонстрировать борьбу за социальную справедливость», — рассказал один из собеседников.
Эту информацию подтвердили три федеральных чиновника и бывший чиновник финансово-экономического блока.
По их данным, у руководителя администрации президента Антона Вайно по этому вопросу прошел ряд совещаний. Также были консультации в правительстве.
Впрочем, как отмечается, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания».
«Пока нет ни позиции, ни решений», — подчеркнул он.
Представители премьер-министра Дмитрия Медведева и Минэкономразвития отказались от комментариев.
Напомним, ранее Медведев указал на ряд проблем, которые могут возникнуть при реализации идеи об отмене НДФЛ для малоимущих.