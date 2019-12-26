Налог на доходы малоимущих может быть отменен ради «борьбы за социальную справедливость»

Власти ради поддержки малоимущих перешли к серьезному обсуждению введения вычета из НДФЛ, пишут « Ведомости » со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что вычет может быть в размере прожиточного минимума. Возможно и выше.

«Идея — продемонстрировать борьбу за социальную справедливость», — рассказал один из собеседников.

Эту информацию подтвердили три федеральных чиновника и бывший чиновник финансово-экономического блока.

По их данным, у руководителя администрации президента Антона Вайно по этому вопросу прошел ряд совещаний. Также были консультации в правительстве.

Впрочем, как отмечается, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания».

«Пока нет ни позиции, ни решений», — подчеркнул он.

Представители премьер-министра Дмитрия Медведева и Минэкономразвития отказались от комментариев.

Напомним, ранее Медведев указал на ряд проблем, которые могут возникнуть при реализации идеи об отмене НДФЛ для малоимущих.