Налог на мясо появится в России. В Совфеде идею поддержали и допустили введение пораньше

Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков допустил введение налога на мясо, сообщает РИА «Новости» .

Песков отметил, что из-за глобального потепления власти пересмотрят политику по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу.

Сельское хозяйство станет одной из отраслей, где могут появиться ограничения.

«Через несколько лет мы будем громко возмущаться, а потом нам придется принять налог на мясо <…> у нас не будет другого выхода», — пояснил Песков во время интенсива «Архипелаг 2121».

Он отметил, что такой сбор может появиться в ближайшие 15−20 лет, и приведет к серьезному изменению отношения людей к животноводству.

Впрочем, как сообщил радиостанции «Говорит Москва» глава аграрного комитета Совфеда Алексей Майоров, налог на мясо может появиться и раньше.

«Возможно будет быстрее, потому что 15 лет — это серьезная дальняя граница. Сейчас Минэкономразвития и Минприроды разрабатывают методику расчета этого углеродного следа. Исходя из этого будут рассчитываться эти специальные налоги», — подчеркнул сенатор.

Также отметил, что подобные сборы могут коснуться и других видов продукции. Собранные деньги помогут компенсировать влияние на экологию путем улучшения экоситуации.

«Углеродные налоги и сборы касаются не только мяса, будут появляться и другие виды товаров через углеродный след. Это вынужденная мера. Эта повестка и на другие группы товаров, в том числе несельскохозяйственного назначения, тоже появится», — заверил Майоров.

Ранее сообщали, что в правительстве России обсуждают повышение налогов, чтобы получать плюсом 400 млрд рублей ежегодно.