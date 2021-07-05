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Экономика

В правительстве обсуждают повышение налогов

В правительстве обсуждается донастройка налоговой системы, которая может принести в бюджет 400 млрд рублей ежегодно в 2022—2024 гг., сообщают «Ведомости» со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника.

Зарплата, деньги, карточка.
Зарплата, деньги, карточка.
СС0

Информацию подтвердили два источника, близких к правительству.

Донастройка включает: более 100 млрд рублнй должно принести повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургической отрасли; около 90 млрд рублей принесет изменение режима налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяной отрасли, а 100 млрд — системы уплаты акцизов.

Что касается последнего пункта, то в эту систему может войти улучшение администрирования или введение новых сборов. Еще около 100 млрд рублей принесет донастройка налогообложения состоятельных физлиц и другие меры.

По словам одного из собеседников, до реального повышения налогов по всем направлениям может не дойти. По его мнению, с высокой долей вероятности будут предусмотрены определенные преференции за вклад в экономику в том или ином виде.

Представитель Минфина заявил, что «говорить о конкретных бюджетных параметрах на ближайшую трехлетку сейчас преждевременно».

Ранее правительство России не поддержало законопроект о налоге на роскошь для владельцев дорогостоящих недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов.

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