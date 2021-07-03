Правительство России не поддержало законопроект о налоге на роскошь

В правительстве России не поддержали законопроект о введении с 2022 года налога на роскошь для владельцев дорогостоящих недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов, пишет ТАСС .

Предполагалось, что этот налог должны платить владельцы жилой недвижимости и земельных участков стоимостью от 50 млн рублей, автомобилей стоимостью от 8 млн рублей, а также самолетов, вертолетов, яхт и катеров от 15 млн рублей.

В правительстве посчитали, что указанное имущество «уже является объектом налогообложения другими налогами», которыми предусматривается повышенный уровень налогообложения с учетом его стоимости.

То есть принятие документа приведет к возникновению двойного налогообложения.

Инициативу пытались продвинуть депутаты фракции «Справедливая Россия».

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников назвал неизбежной донастройку налоговой системы, чтобы та делала менее выгодным для бизнеса вывод средств за рубеж.