Налоговая инспекция отказалась от требования признать «Алтан» банкротом

Как ранее сообщал altapress.ru, налоговая инспекция ранее обратилась в Арбитражный суд с заявлением о признании НПФ «Алтан» банкротом. В 2015 году общество оплатило налоги в бюджет, но в связи с отзывом лицензии у «Тусарбанка», через который были перечислены эти платежи, они не поступили в бюджет.
После трехлетнего рассмотрения налогового спора, арбитражный суд вынес окончательное решение не в пользу налогоплательщика.
Гендиректор холдинга «Алтан» Валерий Покорняк выступил по этому поводу с заявлением.
Валерий Покорняк,
генеральный директор холдинга «Алтан» и основатель бренда «Гранмулино»:
Наше общество в добровольном порядке стало исполнять данное решение: начало выплачивать во второй раз налоги… Мы были удивлены, когда неожиданно узнали, что налоговая инспекция обратилось за взысканием не к судебным приставам, а сразу с несвойственной данным учреждениям скоростью, подала заявление в суд о банкротстве. Общество, безусловно, оплатит все причитающиеся по суду налоги. Для этого у налогового ведомства не было и нет никакой необходимости обращаться в суд с заявлением о банкротстве.