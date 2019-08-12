Налоговая инспекция отказалась от требования признать «Алтан» банкротом

Правообладателю бренда «Гранмулино» — научно-производственной фирме «Алтан» — не грозит банкротство. Налоговая инспекция 5 августа обратилась в Арбитражный суд Алтайского края с ходатайством об оставлении своего искового заявления без рассмотрения, что отмечено в картотеке дел.

Как ранее сообщал altapress.ru, налоговая инспекция ранее обратилась в Арбитражный суд с заявлением о признании НПФ «Алтан» банкротом. В 2015 году общество оплатило налоги в бюджет, но в связи с отзывом лицензии у «Тусарбанка», через который были перечислены эти платежи, они не поступили в бюджет.

После трехлетнего рассмотрения налогового спора, арбитражный суд вынес окончательное решение не в пользу налогоплательщика.

Гендиректор холдинга «Алтан» Валерий Покорняк выступил по этому поводу с заявлением.

Валерий Покорняк,

генеральный директор холдинга «Алтан» и основатель бренда «Гранмулино»: