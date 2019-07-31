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Экономика

«Напоминает рейдерский захват»: Валерий Покорняк прокомментировал ситуацию вокруг «Алтана»

Генеральный директор холдинга «Алтан» и основатель бренда «Гранмулино» Валерий Покорняк прокомментировал altapress.ru ситуацию, складывающуюся вокруг научно-производственной фирмы «Алтан», которая является правообладателем товарных знаков «Гранмулино» и «Алтан». Напомним, что налоговая инспекция потребовала через суд признать предприятие банкротом.

Валерий Покорняк.
Валерий Покорняк.
Олег Богданов.

Валерий Покорняк сделал официальное заявление.

«ЗАО НПФ «Алтан» является одной из старейших компаний Алтайского края. Компания входит в состав холдинга «Алтан». Более 30 лет компания является добросовестным налогоплательщиком.

За три последних года предприятия холдинга оплатили в бюджет более 180 млн рублей. Поспелихинская макаронная фабрика и Поспелихинский комбинат хлебопродуктов являются ключевыми предприятиями, формирующими бюджет Поспелихинского района. Доля налоговых отчислений в бюджет района составляет более 60%.

Компания привлекает инвестиции и создает рабочие места.

В 2015 году ЗАО НПФ «Алтан» оплатило налоги в бюджет. Но в связи с отзывом лицензии у Тусарбанка, через который нами были перечислены эти платежи, они не поступили в бюджет. После трехлетнего налогового спора арбитражный суд вынес окончательное решение не в пользу налогоплательщика. 7 июня 2019 года решение арбитражного суда вступило в силу.

Общество в добровольном порядке стало его исполнять: начало выплачивать во второй раз налоги. 23 июля 2019 года я встретился с Русланом Владимировичем Камериловым, исполняющим обязанности заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю, с просьбой предоставить нам отсрочку. Мое обращение было проигнорировано.

Мы были удивлены, когда неожиданно узнали, что налоговая инспекция обратилась за взысканием не к судебным приставам, а сразу с несвойственной данным учреждениям скоростью подала заявление в суд о банкротстве. Общество, безусловно, оплатит все причитающиеся по суду налоги. Для этого у налогового ведомства не было и нет никакой необходимости обращаться в суд с заявлением о банкротстве.

Что послужило поводом для таких неординарных действий налоговой инспекции, нам ещё предстоит разобраться. Это похоже на попытку дискредитировать известный в стране бренд. Такие действия сотрудников налогового органа точно не способствуют развитию экономики региона, а скорее, наоборот, наносят ей прямой ущерб. Их поведение, на мой взгляд, сродни банальному рейдерскому захвату.

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