Налоговая служба обратилась с банкротным иском к крупному алтайскому заводу

Иск подала МИФНС России № 16. Налоговики требуют признания завода банкротом по упрощенной процедуре. Сумма претензий неизвестна, но в мае предприятие не смогло обжаловать ряд решений ИФНС о взыскании налога, сбора, пени и штрафов от 2020 года.
Например, по результатам налоговой проверки, инспекция доначислила предприятию НДС в сумме 6,1 млн рублей, пени — 2,8 млн рублей и налог на прибыль в размере 1, 2 млн рублей с пени — 405 тыс. и штрафом — 169 тыс. рублей.
ООО «Завод механических прессов» учрежден путем реорганизации в форме преобразования в январе 2013 года. В отношении владельца, Сергея Ферапонтова, год назад рассматривали банкротный иск от банка «СИБЭС», но тогда суд отказал в притязаниях.
Ранее УФНС Алтайского края через суд заявила о намерениях добиваться банкротства Дворца зрелищ и спорта им. Г.С. Титова.