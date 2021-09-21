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Экономика

Налоговая служба обратилась с банкротным иском к крупному алтайскому заводу

ФНС обратилась с банкротным иском к заводу механических прессов, пишет ИА Regnum со ссылкой на материалы арбитражного суда Алтайского края. До 15 октября арбитраж оставил заявление без движения, дав время устранить мелкие недочёты по нему.

Завод механических прессов.
Завод механических прессов.
Предоставлено altapress.ru.

Иск подала МИФНС России № 16. Налоговики требуют признания завода банкротом по упрощенной процедуре. Сумма претензий неизвестна, но в мае предприятие не смогло обжаловать ряд решений ИФНС о взыскании налога, сбора, пени и штрафов от 2020 года.

Например, по результатам налоговой проверки, инспекция доначислила предприятию НДС в сумме 6,1 млн рублей, пени — 2,8 млн рублей и налог на прибыль в размере 1, 2 млн рублей с пени — 405 тыс. и штрафом — 169 тыс. рублей.

ООО «Завод механических прессов» учрежден путем реорганизации в форме преобразования в январе 2013 года. В отношении владельца, Сергея Ферапонтова, год назад рассматривали банкротный иск от банка «СИБЭС», но тогда суд отказал в притязаниях.

Ранее УФНС Алтайского края через суд заявила о намерениях добиваться банкротства Дворца зрелищ и спорта им. Г.С. Титова.

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