Налоговая хочет обанкротить барнаульский Дворец спорта

УФНС Алтайского края через суд будет добиваться банкротства Дворца зрелищ и спорта им. Г.С. Титова, пишет « Толк » со ссылкой на данные краевого арбитражного суда.

Как ремонтируют Дворец зрелищ и спорта, 2019 год.

Вместе с пеней и штрафами организация задолжала 931 тыс. рублей, сумма основного долга — 837 тыс. рублей.

Речь идет о старом юридическом лице, к которому не имеет отношения нынешний собственник, гендиректор «Титов Арены» Алексей Чемоданов.

Директором Дворца зрелищ и спорта им. Г.С. Титова является Юрий Пятанин, которому передали право аренды объекта в 2016 году. Он сказал, что находится на пенсии и у него нет денег на покрытие долгов.

«Когда дворец продали, а здание закрыли, мы остались без работы и без денег. Зарплату людям выплатили, а это, видимо, налоги остались. Юридическое лицо не смогли ликвидировать из-за долгов», — поделился он с журналистами.

Ранее Федеральная налоговая служба требовала признать банкротом компанию «Кафе де ляфе», которая держала в Барнауле сырный ресторан с таким же названием.