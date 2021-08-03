Налоговая служба хочет обанкротить единственный в Барнауле сырный ресторан

Федеральная налоговая служба требует признать банкротом компанию «Кафе де ляфе», которая держала в Барнауле сырный ресторан с таким же названием. В настоящий момент ресторан закрыт и, по данным за 2020 год, в нем имелось всего четыре работника.

Заявление о признании компании банкротом, ФНС подала в арбитраж 29 июля. Налоговики объяснили, что у «Кафе де ляфе» имеются неисполненные свыше трех месяцев обязательства перед инспекцией на сумму 476 тыс. рублей.

Суд оставил заявление без движения, так как к ему не приложили необходимые документы.

Последняя информация о каких-либо событиях из жизни этого некогда популярного в Барнауле ресторана в Instagram опубликована в июле 2020 года. Но в этой соцсети «Кафе де ляфе» уже позиционировался как французская пекарня — в июле там сообщили, что ищут пекаря.

Сам ресторан закрылся еще в 2020 году, работает только пекарня. Согласно данным портала ФНС «Прозрачный бизнес», выручка компании сократилась с 25,7 млн в 2019 году до 2,9 млн рублей в 2020-м.

В начале 2021 года руководитель управления края по предпринимательству проинформировал, что в крае из-за пандемии закрылись около 100 заведений общепита. Но сырный ресторан собирались продать еще до пандемии. А в августе 2020 года владельцы заявили, что передумали продавать и хотели бы найти арендатора или соинвестора для рестарта заведения.