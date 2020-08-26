Помещению барнаульского ресторана Cafe de Lafe ищут арендатора или соинвестора

На площади закрывшегося в начале лета сырного ресторана Cafe de Lafe ищут арендатора. Соответствующее объявление появилось в соцсетях. Ранее собственники некогда популярного заведения пытались самостоятельно его продать. Сейчас, по данным altapress.ru, они рассматривают несколько вариантов его использования, в том числе и рестарт с привлечение соинвестора.

Ресторан Cafe de lafe располагался в центре Барнаула на проспекте Социалистическом. Площадь помещения — более 600 кв. м.

Речь идет о двух этажах. В цокольном в настоящий момент располагается пекарное производство, на первом — раньше был ресторан. Собственником помещения является известный предприниматель Андрей Олишевский. Он же в свое время и запускал первый в Барнауле французский сырный ресторан.

Развитием заведения до последнего момента занимался его сын Иван.

По данным altapress.ru, от продажи помещения Олишевские не отказываются. Однако начальная цена в 42 млн рублей скорректирована до 38 млн.

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При этом есть и другие варианты — аренда или соинвестирование. Речь, в частности, идет о возможности перезапуска заведения с привлечением нового партнера. Итальянское оборудование для общепита на площадях имеется.

Однако эксперты полагают: прежний формат фешенебельного ресторана сейчас не актуален. Собственникам помещения и возможным инвесторам предлагается вариант потокового заведения, ориентированного на работников окрестных офисов.

В настоящий момент семья Олишевских продолжает развивать кофейню Sweeter.