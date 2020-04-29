Запомните эти цифры. Алтайский край вновь установил рекорд по сбору налогов, но когда теперь такое повторится

Несмотря на високосный год, пандемию коронавируса и экономический кризис, Алтайский край успел в первом квартале установить новое высшее достижение по уплате в бюджетную систему страну налогов и иных сборов. Но теперь это достижение повторится нескоро. Уже с апреля прогнозируются существенные потери краевого бюджета. А он, кстати, на 2020 год был спроектирован с дефицитом.

Куры — не клюют

За первый квартал предприятия, организации и жители Алтайского края перечислили в бюджеты всех уровней чуть меньше 32,06 млн рублей, что на 869,8 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Напомним: всего в прошлом году бедный Алтайский край внес вклад в бюджетную систему страны в размере рекордных 145 млрд рублей (+ 9% к уровню 2018 года).

Большая часть квартальной суммы (20,1 млрд рублей) была направлена в консолидированный бюджет страны.

В краевую консолидированную казну (краевой и муниципальные бюджеты) упали 13,6 млрд рублей, что на 400 с лишним миллионов больше, чем годом ранее.

Платежи , налоги. архив УФНС России по Алтайскому краю

Как сообщили в краевой налоговой службе, основной рост поступлений дали: налог на доходы физических лиц (на 160,8 млн рублей или 2,9%), налоговые спецрежимы (на 154,5 млн рублей или 13,4%), налоги на имущество (на 91,3 млн рублей или 6,1%), налог на прибыль организаций (на 51,4 млн рублей или 1,2%), налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами (на 26,5 млн рублей или на 23,9%).

Сумма страховых обязательных взносов, администрируемых налоговиками, также оказалась внушительной. Она составила почти 12 млрд рублей, прирост около 12%.

Для чего срочно меняют бюджетный процесс

Но, очевидно, что этот выдающийся в целом для отсталого региона (как мы сами себя признали) результат повторить будет сложно. Предварительные оценки потерь краевого бюджета составляют 13 млрд рублей (а консолидированного — около 18 млрд), но они могут быть существенно больше, если предприятия края не получат от государства хоть какую-то помощь.

29 апреля в правительства края пройдет совещание именно по исполнению бюджета в 2020 году. По данным altapress.ru, выступить на него пригласили и начальника краевой налоговой службы Юрия Куриленко. Он должен озвучить важную информацию — какие предприятия края могут рассчитывать на озвученные президентом и правительством налоговые льготы.

Юрий Куриленко. Анна Зайкова.

По предварительной информации, предприятий подпадающих под этот список, единицы. Остальным придется либо платить налоги, либо уходить в тень, либо закрываться.

30 апреля в АКЗС пройдет внеочередная сессия депутатского корпуса. Ключевым в повестке будет вопрос «О приостановлении действия отдельных положений закона Алтайского края «О бюджетном процессе и финансовом контроле в Алтайском крае».

В пояснительной записке, размещенной на сайте АКЗС, глава регионального Минфина Данил Ситников поясняет, что в 2020 году в России из-за пандемии коронавируса вводится особый порядок исполнения бюджетов.

В частности, изменяется порядок предоставления межбюджетных трансферов. «Кроме этого устанавливаются дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись, без внесения изменений в закон о бюджете, в том числе и с превышением по общему объему расходов утвержденных законом о бюджете», — рассказал Данил Ситников.

Налоги. СС0

Фактически это означает, что губернатор и правительство Алтайского края получают из Москвы полномочия на оперативное перераспределение бюджетных средств (в том числе и дополнительных) в целях противодействие коронавирусной инфекции.

Про экономические меры поддержки предприятий за счет бюджета в проекте документа ничего конкретно пока не сказано.