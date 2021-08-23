Налоговики требуют признать банкротом золотодобывающую компанию на Алтае

Налоговая инспекция в Алтайском краю через суд требует признать банкротом золотодобывающую компанию «Ануй», пишет « Коммерсант ».

Сумма исковых требований в карточке дела и другие обстоятельства пока не указаны.

«Ануй», по данным «СПАРК-Интерфакс», имеет лицензию на геологическое изучение на участке «Россыпь» в Чарышском районе.

Летом 2021 года золотодобывающая компания «Ануй» высадила несколько тысяч саженцев сосны на нарушенных землях в Солонешенском районе.

Ранее Центральный райсуд Барнаула (а затем и краевой) поддержал исковые требования общественной организации «Экологический актив» о запрете добычи россыпного золота на реке Ануй