23 августа 19°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Налоговики требуют признать банкротом золотодобывающую компанию на Алтае

Налоговая инспекция в Алтайском краю через суд требует признать банкротом золотодобывающую компанию «Ануй», пишет «Коммерсант».

Добыча россыпного золота на Алтайском прииске.
Добыча россыпного золота на Алтайском прииске.
regionalcenter2.ru

Сумма исковых требований в карточке дела и другие обстоятельства пока не указаны.

«Ануй», по данным «СПАРК-Интерфакс», имеет лицензию на геологическое изучение на участке «Россыпь» в Чарышском районе.

Летом 2021 года золотодобывающая компания «Ануй» высадила несколько тысяч саженцев сосны на нарушенных землях в Солонешенском районе.

Ранее Центральный райсуд Барнаула (а затем и краевой) поддержал исковые требования общественной организации «Экологический актив» о запрете добычи россыпного золота на реке Ануй

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость