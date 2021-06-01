Алтайские золотодобытчики, выдворенные из района, вернулись и высадили 8,5 тыс. деревьев

Золотодобывающая компания «Ануй» высадила несколько тысяч саженцев сосны на нарушенных землях в Солонешенском районе. Ранее Центральный райсуд Барнаула (а затем и краевой) поддержал исковые требования общественной организации «Экологический актив» о запрете добычи россыпного золота на реке Ануй и обязал золотодобытчика воссоздать целостность ландшафта искусственным способом, сообщили в правительстве края.

В реабилитации участков после золотодобычи на реке Ануй приняли участие 30 добровольцев. На площади 4 гектара они высадили 8500 саженцев сосны. Посадочный материал предоставил краевой Лесной селекционно-семеноводческий центр (село Бобровка, Первомайский район).

«Площадь и породный состав деревьев определен проектом лесовосстановления, разработанным на основе проекта отработки месторождения и материалов лесоустройства», — объяснили в минприроды региона.

Посадки приурочили к международной акции «Сад памяти».

Добровольцы , помогавшие высаживать деревья. minprirody.alregn.ru

Первый килограмм золота на реке Ануй артель старателей добыла в летом 2018 года. Однако местные жители были категорически против золотодобывающих работ. На сторону жителей встали и археологи.

За год прошли три суда в арбитраже. Суд встал на сторону старателей.

Гендиректор фирмы Александр Лубенец называл происходящее в Солонешенском районе экологическим шантажом. На встрече с представителями президентского совета по правам человека он заявил, что в районе «нищета и вымирание», а местные «ходят по золоту и живут в нищете».

Венерин башмачок , растущий в местах добычи россыпного золота в Солонешенском районе. А. Грибков , Facebook

Но экологи утверждали, что старатели грубо нарушают природоохранное законодательство и требовали запретить им добычу и восстановить разрушенную природу. Решение в пользу экологов и жителей вынес Центральный райсуд, его правомерность подтвердил Алтайский краевой суд.