2 июня
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Жизнь

Алтайские золотодобытчики, выдворенные из района, вернулись и высадили 8,5 тыс. деревьев

Золотодобывающая компания «Ануй» высадила несколько тысяч саженцев сосны на нарушенных землях в Солонешенском районе. Ранее Центральный райсуд Барнаула (а затем и краевой) поддержал исковые требования общественной организации «Экологический актив» о запрете добычи россыпного золота на реке Ануй и обязал золотодобытчика воссоздать целостность ландшафта искусственным способом, сообщили в правительстве края.

Добыча золота на Ануе.
Добыча золота на Ануе.
Алексей Грибков

В реабилитации участков после золотодобычи на реке Ануй приняли участие 30 добровольцев. На площади 4 гектара они высадили 8500 саженцев сосны. Посадочный материал предоставил краевой Лесной селекционно-семеноводческий центр (село Бобровка, Первомайский район).

«Площадь и породный состав деревьев определен проектом лесовосстановления, разработанным на основе проекта отработки месторождения и материалов лесоустройства», — объяснили в минприроды региона.

Посадки приурочили к международной акции «Сад памяти».

Добровольцы, помогавшие высаживать деревья.
Добровольцы, помогавшие высаживать деревья.
minprirody.alregn.ru

Первый килограмм золота на реке Ануй артель старателей добыла в летом 2018 года. Однако местные жители были категорически против золотодобывающих работ. На сторону жителей встали и археологи.

За год прошли три суда в арбитраже. Суд встал на сторону старателей.

Гендиректор фирмы Александр Лубенец называл происходящее в Солонешенском районе экологическим шантажом. На встрече с представителями президентского совета по правам человека он заявил, что в районе «нищета и вымирание», а местные «ходят по золоту и живут в нищете».

Венерин башмачок, растущий в местах добычи россыпного золота в Солонешенском районе.
Венерин башмачок, растущий в местах добычи россыпного золота в Солонешенском районе.
А. Грибков, Facebook

Но экологи утверждали, что старатели грубо нарушают природоохранное законодательство и требовали запретить им добычу и восстановить разрушенную природу. Решение в пользу экологов и жителей вынес Центральный райсуд, его правомерность подтвердил Алтайский краевой суд.

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