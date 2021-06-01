Алтайские золотодобытчики, выдворенные из района, вернулись и высадили 8,5 тыс. деревьев

В реабилитации участков после золотодобычи на реке Ануй приняли участие 30 добровольцев. На площади 4 гектара они высадили 8500 саженцев сосны. Посадочный материал предоставил краевой Лесной селекционно-семеноводческий центр (село Бобровка, Первомайский район).
«Площадь и породный состав деревьев определен проектом лесовосстановления, разработанным на основе проекта отработки месторождения и материалов лесоустройства», — объяснили в минприроды региона.
Посадки приурочили к международной акции «Сад памяти».
Первый килограмм золота на реке Ануй артель старателей добыла в летом 2018 года. Однако местные жители были категорически против золотодобывающих работ. На сторону жителей встали и археологи.
За год прошли три суда в арбитраже. Суд встал на сторону старателей.
Гендиректор фирмы Александр Лубенец называл происходящее в Солонешенском районе экологическим шантажом. На встрече с представителями президентского совета по правам человека он заявил, что в районе «нищета и вымирание», а местные «ходят по золоту и живут в нищете».
Но экологи утверждали, что старатели грубо нарушают природоохранное законодательство и требовали запретить им добычу и восстановить разрушенную природу. Решение в пользу экологов и жителей вынес Центральный райсуд, его правомерность подтвердил Алтайский краевой суд.