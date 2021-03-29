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Экономика

Налоговики ужесточат правила рыночной торговли

Федеральная налоговая служба (ФНС) и Минфин намерены ужесточить практику применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на розничных рынках, сообщает РБК.

Кассовый аппарат.
Кассовый аппарат.
Анна Зайкова

Суть разрабатываемых предложений глава ФНС Даниил Егоров озвучил на госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

«Практика осуществления государственного контроля за деятельностью на рынках показывает незаинтересованность, а зачастую и сопротивление как арендаторов, так и управляющих рынками компаний процессу легализации рыночной торговли», — цитирует агентство Егорова.

В итоге это влияет на исполнение задачи по борьбе с теневым оборотом на рынках, поставленной президентом Владимиром Путиным, пишет bfm.ru.

Ранее алтайские налоговики объявили войну нелегалам в торговле и общепите. Цель налоговой службы — заставить бизнес вести учет продаж товаров и предоставления услуг с использованием контрольно-кассовой техники.

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