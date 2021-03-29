Налоговики ужесточат правила рыночной торговли

Федеральная налоговая служба (ФНС) и Минфин намерены ужесточить практику применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на розничных рынках, сообщает РБК .

Суть разрабатываемых предложений глава ФНС Даниил Егоров озвучил на госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

«Практика осуществления государственного контроля за деятельностью на рынках показывает незаинтересованность, а зачастую и сопротивление как арендаторов, так и управляющих рынками компаний процессу легализации рыночной торговли», — цитирует агентство Егорова.

В итоге это влияет на исполнение задачи по борьбе с теневым оборотом на рынках, поставленной президентом Владимиром Путиным, пишет bfm.ru.

Ранее алтайские налоговики объявили войну нелегалам в торговле и общепите. Цель налоговой службы — заставить бизнес вести учет продаж товаров и предоставления услуг с использованием контрольно-кассовой техники.