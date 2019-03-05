Налоговики узнали о зарубежных счетах и активах россиян в 58 странах

Федеральная налоговая служба (ФНС) получила данные о зарубежных активах россиян в 58 юрисдикциях, включая Британские Виргинские и Каймановы острова, Маврикий и другие офшоры и низконалоговые юрисдикции, сообщает РБК.

«Это совершенно новый уровень налоговой прозрачности. Если раньше нужно было делать запрос в компетентный орган иностранной юрисдикции, то теперь информация о наличии зарубежного счета у конкретного налогоплательщика сама поступает и доступна по нажатию кнопки», — прокомментировал замглавы ФНС Алексей Оверчук.

В течение 2019 года ФНС сравнит полученные сведения с отчетностью налогоплательщиков.

«Мы уверены, что 80−85% полученной информации нас не удивит, потому что мы и так знаем о налогоплательщиках очень много. 10−15% — на такую долю выявляемых несоответствий мы рассчитываем», — рассказал начальник управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС Дмитрий Вольвач, пишет bfm.ru.

Число резидентов со счетами за рубежом и количество контролируемых ими компаний ФНС не разглашает.

Панамское досье

Ранее сообщалось, что в «панамском досье» нашли более 4 тысяч российских фирм, в том числе губернаторов и депутатов.

Начальник управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев отметил, что многие выявленные офшорные компании связаны с «губернаторским, депутатским и министерским корпусом».

Объем совершенных этими компаниями финансовых операций превышает 5 млрд рублей.

Самая популярная юрисдикция для регистрации офшорных компаний среди граждан России — Британские Виргинские острова (более 50% юрлиц), за ними — Панама и Багамские острова.