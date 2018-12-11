В «панамском досье» нашли более 4 тысяч российских фирм, в том числе, губернаторов и депутатов

Начальник управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев отметил, что многие выявленные офшорные компании связаны с «губернаторским, депутатским и министерским корпусом».

Объем совершенных этими компаниями финансовых операций превышает 5 млрд рублей.

Самая популярная юрисдикция для регистрации офшорных компаний среди граждан России — Британские Виргинские острова (более 50% юрлиц), за ними — Панама и Багамские острова, пишет polit.ru.

Представитель Росфинмониторинга подчеркнул, что информация о выявленных офшорах и «сомнительных финансовых операциях» россиян передана в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.

В прессе «панамским досье» и «райским досье» называют документы из офшорных регистраторов Mossack Fonseca и Appleby. В результате утечки они оказались в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и были опубликованы в 2016 году.

После публикации «панамского досье» Генпрокуратура заявила о его проверке. Но вначале Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что публикация «панамского досье» является «спланированной и скоординированной на уровне одного из западных государств» акцией. Летом 2017 года в ответ на запрос журналистов о результатах расследования в Генпрокуратуре заявили, что сведения о проверке «панамского досье» не могут быть оглашены.

«Торчат уши»

Из документов «панамского досье» следовало, что близкий друг Путина, виолончелист Сергей Ролдугин, возможно связан с офшорными компаниями с оборотом в миллиарды долларов. Ролдугин стал одним из героев скандала после утечки файлов из панамской офшорной компании Mossack Fonseca.

Во время «прямой линии» в апреле 2016 года информацию об офшорах Путин назвал достоверной, однако отметил, что авторам расследования «и в голову не могло прийти», что Ролдугин все деньги направил на покупку музыкальных инструментов. «У Сергея Павловича уже ничего нет, он еще должен остался», — заявил глава государства. Отвечая на вопрос о «панамском досье», Путин заявлял, что авторы «наводят тень на плетень», и «везде торчат уши заказчиков, они торчат и даже не краснеют».

Сергея Ролдугина называют близким другом Владимира Путина и крестным отцом его первой дочери Марии.