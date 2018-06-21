СМИ: компанией друга Путина заинтересовалась прокуратура Панамы

Издание участвует в расследовании совместно с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), Центром по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP) и немецкой газетой. "Новая газета", как партнер проекта, получила доступ к ранее неизвестным документам.

Прокурор Панамы отправил запрос в национальный регистратор Mossack Fonseca с просьбой предоставить все имеющиеся документы на компанию Internatiomal Media Overseas S.A. (IMO), чтобы включить их в материалы расследования по подозрению в экономическом преступлении, в каком именном — неизвестно, пишет издание.

След "Роснефти"

Журналисты уточняют, что IMO проводила подозрительные сделки с акциями российских госкомпаний, включая "Роснефть".

"Она <IMO>, например, заключала одновременно два договора — на покупку акций "Роснефти" и на прекращение этого же соглашения. За срыв договора компания Ролдугина тут же получила компенсацию — 750 тысяч долларов. Подобных сделок было много. Эти операции позволяли зарабатывать миллионы долларов просто из воздуха", — пишет "Новая газета". Издание также отмечает, что еще одной практикой была покупка пакетов акций российских предприятий и продажа их на следующий день обратно с прибылью в 400–500 тыс. долларов со сделки. "Опрошенные нами эксперты полагали, что этих сделок в действительности не было, а контракты подписывались только для того, чтобы обеспечить документальное подтверждение легального происхождения средств", — пишут журналисты, отмечая, что, судя по переписке сотрудников Mossack Fonseca, некоторые договоры закрывались задним числом.

Отчет о подозрительной деятельности

Издание сообщает, что на следующий день после публикации документов из "Панамского досье" 4 апреля 2016 года, Mossack Fonseca отправил "отчет о подозрительной деятельности" по поводу компании Ролдугина Sonnette Overseas в Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов.

"Отчет о подозрительной деятельности" юрлица обязаны направить в правоохранительные органы при возникновении сомнений в источниках происхождения средств своих клиентов и их деятельности. В качестве основания Mossack Fonseca указала "коррупцию", сославшись на публикации, в которых указано, что Ролдугин и Путин — друзья и виолончелист — крестный отец старшей дочери президента.

Российские депутаты и сенатор

По сведениям газеты, Sonnette Overseas получала "займы"-пожертвования от крупных российских бизнесменов, которые впоследствии "прощались".

Сообщается, что после новой утечки компания Mossack Fonseca оборвала связи с еще тремя компаниями, отношение к которым имеют россияне. Это российский сенатор Александр Бабаков, владевший компанией AED International на Британских Виргинских островах. Бабаков заявил журналистам, что "компания была зарегистрирована на его имя, но без его участия и он не принимал никаких решений о ее деятельности".

Также в документах фигурирует имя экс-депутата Госдумы Виктора Звагельского, владеющего компаниями Bariton Consultants LTD и Delcroft Real Estates, причем связь со второй парламентарий отрицал.

И еще один бывший депутат Госдумы — Михаил Слипенчук, конечный собственник компании EuroImpex Group, зарегистрированной на BVI. Его связывают еще с двумя компаниями: Miralda Limited и Investment Development Limited, причем последняя могла принадлежать ему через его российский актив — инвестиционную компанию "Метрополь", пишет znak.com.

Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг проанализировал утечки из зарубежных офшорных регистраторов и выявил множество сомнительных операций на общую сумму в несколько миллиардов рублей, пишет РИА Новости.

В операциях участвовали подконтрольные россиянам юрлица, заявил директор ведомства Юрий Чиханчин, выступая на Евразийском антикоррупционном форуме.

"Установлена связь с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе и губернаторского и депутатского корпусов, руководящих составов органов исполнительной власти различных уровней", — добавил глава Росфинмониторинга.

Анализ информации показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным панамского, райского и английского досье.