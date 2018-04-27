Песков напомнил о законности хранения денег в офшорах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что Великобритания может раскрыть имена российских граждан, которые держат средства в офшорах на британской территории — Виргинских и Каймановых островах.
"Нужно смотреть в каждом конкретном случае: само по себе, как вы знаете, размещение средств в таких лакунах не является незаконным, это нужно учитывать", — цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее представитель лейбористской партии в Палате общин Маргарет Ходж подготовила законопроект, согласно которому будут раскрыты данные о бенефициарах офшорных компаний, зарегистрированных на британской территории.
Ее инициативу поддержала коалиция консерваторов, лейбористов, Шотландской национальной партии и других оппозиционных фракций, поэтому закон, по всей видимости, будет принят, пишет polit.ru.
Росфинмониторинг проанализировал утечки из зарубежных офшорных регистраторов и выявил множество сомнительных операций на общую сумму в несколько миллиардов рублей. В операциях участвовали подконтрольные россиянам юрлица, заявил директор ведомства Юрий Чиханчин.
"Установлена связь с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе и губернаторского и депутатского корпусов, руководящих составов органов исполнительной власти различных уровней", — добавил глава Росфинмониторинга.
Анализ информации показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным панамского, райского и английского досье.
Судя по документам, вошедших в "панамское досье", следовало, что офшорные компании контролировал в том числе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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