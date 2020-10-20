Налоговый вычет для физкультурников собираются ввести в России

Федеральный Минфин предложил ввести в России вычет по НДФЛ для граждан, которые занимаются спортом и физкультурой, передает « Интерфакс ».

По данным издания, правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже рассмотрела поправки, связанные с введением налогового вычета по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги.

Отметим, что сегодня социальные налоговые вычеты предоставляются тем, кто тратит деньги на покупку лекарств или лечение, оплачивает учебу, вкладывается в негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни, занимается благотворительностью.

Вычет дает возможность уменьшить налоговый платеж или вернуть уже уплаченный в течение года НДФЛ. Иными словами, это форма участия государства в софинансировании социально значимых расходов граждан.

Что касается налогового вычета для «физкультурников», то его планируется предоставлять в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тысяч рублей за налоговый период с учетом других социальных вычетов по НДФЛ.

Максимальный размер вычета может составить 15,6 тысячи рублей. Перечень организаций, предоставляющих услуги, при получении которых можно будет претендовать на вычет, будет сформирован Минспортом.