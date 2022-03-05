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Экономика

«Написала губернатору, меня заблокировали»: кондитерская в Барнауле оказалась на грани производственного коллапса

Жительница Барнаула рассказала в соцсетях о ситуации на одном из местных кондитерских предприятий. По ее словам, она близка к критической.

Пончик. Сладости
Пончик. Сладости
unsplash.com

Компания, по ее словам, не может продолжать свою работу из-за закрытия продажи сырья и его удорожания.

«По состоянию на 2 марта продажа маргарина закрыта для производств и цена с понедельника стала 200 рублей за кг, сахар продают по 5 тонн максимум по 70 рублей или не продают совсем, объясняя это запретом Москвы на продажу сахара, мука выросла в цене на 6%, начинки, сгущенка и остальное сырье для производства за три-четыре дня выросло от 6 до 40%", — цитирует обращение женщины паблик Barnaul 22.

Сотрудник кондитерской пояснила, что они поставляют свою продукцию в крупнейшие сети — «Мария-Ра», «Пятерочка», «Ашан» и другие.

Предприятия обязано отрабатывать заказы, но «цены не позволяют это сделать».

«Мы вынуждены закрывать продажу продукции в розничные магазины, чтобы не получить штраф от сетей, сырья не хватает на всех. Сотрудников производства приходиться отправлять в отпуска, и если ситуация в ближайшее время не изменится, предприятие будет вынуждено сокращать штат», — объяснила она.

По словам женщины, они уже обратились в прокуратуру и в УФАС, но ответов пока не получили.

«Вчера написала губернатору, а меня просто заблокировали», — пожаловалась она.

Ранее Госдума приняла комплекс мер поддержки населения и бизнеса в условиях санкций.

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