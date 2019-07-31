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Экономика

«Напоминает рейдерский захват»: Валерий Покорняк прокомментировал ситуацию вокруг «Алтан»

Генеральный директор холдинга «Алтан» и основатель бренда «Гранмулино» Валерий Покорняк прокомментировал altapress.ru ситуацию, складывающуюся вокруг научно-производственной фирмы «Алтан», которая является правообладателем товарных знаков «Гранмулино» и «Алтан». Напомним, что налоговая инспекция потребовала через суд признать предприятие банкротом.

Валерий Покорняк участвует в проекте "Школа успеха".
Валерий Покорняк участвует в проекте "Школа успеха".
Олег Богданов

Валерий Покорняк сделал официальное заявление.

«ЗАО НПФ «Алтан» является одной из старейших компаний Алтайского края. Компания входит в состав холдинга «Алтан». Более 30 лет компания является добросовестным налогоплательщиком.

За три последних года предприятия холдинга оплатили в бюджет более 180 млн рублей. Поспелихинская макаронная фабрика и Поспелихинский комбинат хлебопродуктов являются ключевыми предприятиями, формирующими бюджет Поспелихинского района. Доля налоговых отчислений в бюджет района составляет более 60%.

Компания привлекает инвестиции и создает рабочие места.

В 2015 году ЗАО НПФ «Алтан» оплатило налоги в бюджет. Но в связи с отзывом лицензии у Тусарбанка, через который нами были перечислены эти платежи, они не поступили в бюджет. После трехлетнего налогового спора арбитражный суд вынес окончательное решение не в пользу налогоплательщика. 7 июня 2019 года решение арбитражного суда вступило в силу.

Общество в добровольном порядке стало его исполнять: начало выплачивать во второй раз налоги. 23 июля 2019 года я встретился с Русланом Владимировичем Камериловым, исполняющим обязанности заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю, с просьбой предоставить нам отсрочку. Мое обращение было проигнорировано.

Мы были удивлены, когда неожиданно узнали, что налоговая инспекция обратилась за взысканием не к судебным приставам, а сразу с несвойственной данным учреждениям скоростью подала заявление в суд о банкротстве. Общество, безусловно, оплатит все причитающиеся по суду налоги. Для этого у налогового ведомства не было и нет никакой необходимости обращаться в суд с заявлением о банкротстве.

Что послужило поводом для таких неординарных действий налоговой инспекции, нам ещё предстоит разобраться. Это похоже на попытку дискредитировать известный в стране бренд. Такие действия сотрудников налогового органа точно не способствуют развитию экономики региона, а скорее, наоборот, наносят ей прямой ущерб. Их поведение, на мой взгляд, сродни банальному рейдерскому захвату.

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