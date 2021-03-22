Народные деньги РФ предложили дать в кредит другим странам

«Минфин предупредил о резко возросших рисках ареста и блокировки российских активов в США и Западной Европе. Защититься от этих рисков позволит предоставление свободных средств ФНБ иностранным правительствам в виде кредитов на закупки российской продукции», — пишут «Известия».
Финансирование экспортных контрактов позволит развиваться перспективным отраслям российской экономики.
Стоимость межгосударственных займов должна быть не ниже доходности по российским облигациям федерального займа (ОФЗ), подчеркивается в пояснительной записке, пишет ura.ru.
Кроме этого, Минфин предложил разрешить вкладывать свободные средства ФНБ в акции и долговые обязательства российских компаний и инфраструктурные проекты, в том числе ВЭБ.РФ.