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Экономика

Народные деньги РФ предложили дать в кредит другим странам

Минфин РФ предлагает свободные средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) предоставлять в виде межгосударственных кредитов на закупки российской продукции, говорится в пояснительной записке ведомства к поправкам в Бюджетный кодекс об управлении средствами фонда.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

«Минфин предупредил о резко возросших рисках ареста и блокировки российских активов в США и Западной Европе. Защититься от этих рисков позволит предоставление свободных средств ФНБ иностранным правительствам в виде кредитов на закупки российской продукции», — пишут «Известия».

Финансирование экспортных контрактов позволит развиваться перспективным отраслям российской экономики.

Стоимость межгосударственных займов должна быть не ниже доходности по российским облигациям федерального займа (ОФЗ), подчеркивается в пояснительной записке, пишет ura.ru.

Кроме этого, Минфин предложил разрешить вкладывать свободные средства ФНБ в акции и долговые обязательства российских компаний и инфраструктурные проекты, в том числе ВЭБ.РФ.

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