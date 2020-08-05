Управление по муниципальным закупкам администрации Улан-Удэ объявило два тендера. Один предполагает поставку 22 автобусов с максимальной ценой контракта 104,3 млн рублей. Во втором случае речь идет о 20 машинах за 94,8 млн рублей. В качестве источника финансирования указаны федеральный, республиканский и местный бюджеты.
В техзадании содержится оригинал-макет наружного оформления автобусов, пишет polit.ru.
Главной особенностью дизайна должны стать цитаты, которые приписывают президенту Владимиру Путину: «Народный бюджет — инициатива людей», «Дальний Восток — ключевое направление развития».
Среди прочих требований говорится, что автобусы не должны быть раньше 2020 года выпуска.