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Экономика

«Народный бюджет — инициатива людей»: в российском регионе появятся автобусы с цитатами Путина

Мэрия Улан-Удэ намерена закупить 42 автобуса с цитатами президента России Владимира Путина, свидетельствуют документы на сайте госзакупок. Чиновники готовы потратить на «задумку» почти 200 млн рублей.

Путин. Интервью с Оливером Стоуном.
Путин. Интервью с Оливером Стоуном.
Скриншот видео на канале "Политика сегодня: Россия США Украина" в youtube.com

Управление по муниципальным закупкам администрации Улан-Удэ объявило два тендера. Один предполагает поставку 22 автобусов с максимальной ценой контракта 104,3 млн рублей. Во втором случае речь идет о 20 машинах за 94,8 млн рублей. В качестве источника финансирования указаны федеральный, республиканский и местный бюджеты.

В техзадании содержится оригинал-макет наружного оформления автобусов, пишет polit.ru.

Главной особенностью дизайна должны стать цитаты, которые приписывают президенту Владимиру Путину: «Народный бюджет — инициатива людей», «Дальний Восток — ключевое направление развития».

В Улан-Удэ закупают автобусы с якобы цитатой Путина.
В Улан-Удэ закупают автобусы с якобы цитатой Путина.
tayga.info изображение из конкурсной документации.

Среди прочих требований говорится, что автобусы не должны быть раньше 2020 года выпуска.

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