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Экономика

«Нас ожидает массовое обнищание населения»: сибирский депутат дал прогноз

Депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин предложил увеличить помощь гражданам в период пандемии коронавируса, сообщает «БК55».

Бедность. Бездомные.
Бедность. Бездомные.
СС0

Смолин уверен, что государство обязано увеличить поддержку граждан в несколько раз. В пример он привел США, где уже выделено более 2 трлн. долларов на поддержку экономики и граждан.

«Да, у нас нет долларового печатного станка, и наша экономика во много раз меньше. Но если действовать пропорционально, то Россия должна была простимулировать экономику суммой более 200 млрд. долларов. Правда на это не хватит Фонда национального благосостояния, который уже лишился почти 3 трлн. на безумную покупку Сбербанка», — подчеркнул Смолин.

Напомним, ранее правительство объявило о том, что увеличивает резервные деньги для поддержки экономики с 300 млрд рублей до 1,4 трлн.

Креативные нищие.
Креативные нищие.
опубликовано на ha-ha.ru

Однако, как уверен депутат, государство еще сильней обязано увеличить поддержку граждан — до 3−4 трлн. рублей.

«По данным экспертов, почти 60% граждан России вообще не имеют накоплений и живут от зарплаты к зарплате. Остальным финансовых средств хватит на полгода. В более защищенном положении сегодня находятся пенсионеры и работники бюджетной сферы. Хотя и тут есть свои прецеденты и нарушения», — подчеркнул Смолин.

Он отметил, что хуже всех сегодня себя чувствуют работники частных предприятий, особенно представители малого и среднего бизнеса.

Напомним, Смолин известен тем, что требует проиндексировать пенсии работающим россиянам. Он подготовил соответствующий документ, но в Госдуме его отклонили.

Ранее алтайский депутат попросила президента России Владимира Путина выплатить россиянам по 50 тысяч рублей из-за коронавируса.

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