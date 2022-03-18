Население Барнаула в 2021 году сократилось, несмотря на миграционный приток

Барнаул, как и всю страну, затронул демографический кризис, в итоге население городского округа сократилось. Об этом сообщил глава алтайской столицы Вячеслав Франк в ходе отчета о деятельности администрации за 2021 год.

Коронавирус нанес урон

В 2021 году в Барнауле продолжился спад рождаемости, увеличилась естественная убыль населения, коронавирус нанес урон человеческому капиталу, сказал глава администрации Барнаула.

По его словам, частично эту негативную тенденцию компенсирует миграционный приток. Тем не менее по сравнению с 2020 годом численность постоянного населения краевого центра уменьшилась на 1 146 человек.

По данным Алтайкрайстата, на 1 января 2016 года в Барнауле проживали 700 тыс. человек, на 1 января 2021 года — 695 540.

Демография. Pixabay.com

Привлекать за счет комфорта

Франк считает, что одним из решений демографической проблемы станет создание условий для комфортного проживания, что сделает Барнаул более привлекательным.

«Наша задача — несмотря на возникшие проблемы оправдать запрос и ожидания людей. В условиях санкций принять оперативные решения по защите экономики и граждан. Ориентирами для нас являются национальные цели развития, обозначенные президентом», — объяснил мэр Барнаула.

Промышленность Барнаула в 2021 году. Barnaul.org

Франк также констатировал, что в 2021 году построены и отремонтированы 96 городских объектов — и «они преобразили внешний облик улиц и дворов, повысили безопасность и сделали жизнь горожан более комфортной».

На экономику спад не повлиял

В то же время на ключевых экономических показателях демографический спад не отразился.

Индекс промпроизводства по итогам года составил 105,6%, что выше чем в среднем по краю и по стране. Безработица в краевом центре снизилась в шесть раз, это самое низкое значение среди городов СФО.

В 2021 году доходы бюджета Барнаула выросли на 12% и приблизились к 18,5 млрд рублей. Собственные доходы возросли более чем на 10% - до 8,8 млрд.

Ранее altapress.ru сообщал, что в 2021 году население Алтайского края за год сократилось примерно на 30 тыс. человек. Рождаемость в регионе сократилась на 9%, смертность возросла на 15%. Это привело к формированию в регионе рекордной по глубине демографической «ямы» и стало самым существенным сокращением за весь послевоенный период.