31 января -16°C
Коронавирус
﻿
Экономика

Долетели до дна. Алтай упал в самую глубокую демографическую яму за послевоенный период

2021 год войдет в историю Алтайского края как самый худший по демографии: смертность достигла максимального за послевоенные годы показателя, рождаемость — минимального. Эта тенденция совпадает с общероссийской, но в крае положение усугубляет миграционная убыль. К экономическому спаду это не привело, но эксперты все же полагают: последствия избыточной смертности будет оказывать долгосрочное негативное воздействие.

Пандемия, заболеваемость, смертность.
Пандемия, заболеваемость, смертность.
Pixabay.com

Максимум после войны

Смертность достигла максимума за все время пандемии в ноябре 2021 года: ЗАГСы зарегистрировали 4823 акта о смерти.

В декабре 2021 года этот показатель снизился, но продолжал оставаться намного выше допандемийного уровня: 4215. Это на 60% больше, чем в среднем в этом же месяце в 2016—2019 годах.

В целом же в 2021 году в крае умерло, по оперативным данным, 43,7 тыс. человек (в 2020-м — 38 тыс.) — плюс 11 тыс. к 2019 году. Губернатор края Виктор Томенко прокомментировал накануне Нового года эти печальные итоги: за последние 20 лет это рекордный показатель.

Между тем, это максимум за весь послевоенный период, подсчитал Алексей Еремин, доцент кафедры государственного и муниципального управления алтайского филиала РАНХиГС.

Статистика.
Статистика.
Pixabay.com

Меньше рожают

По данным эксперта, самым низким в истории региона оказалось в прошлом году и количество новорожденных — около 19 тыс. Годом раньше показатель составлял 19 840. А по сравнению с допандемийным 2019 годом рождаемость сократилась на 9%.

Разница между количеством смертей и рождений (естественная убыль) тоже максимальная — более 24 тыс. «Это привело к формированию в крае рекордной по глубине „демографической ямы“», — считает Еремин.

В целом по России тенденции, впрочем, сходные: смертность в 2021 году возросла на 15,1%, рождаемость снизилась на 2,3%. Естественная убыль населения достигла 1,04 млн человек, сообщил РБК. Население сократилось почти на 693 тыс. человек.

Коронавирус. Штамм &quot;омикрон&quot;.
Коронавирус. Штамм «омикрон».
CС0

Только ковид

«Прирост смертности связан исключительно с избыточной смертностью от COVID-19, а также отсутствием смертности от этого заболевания в первые четыре месяца 2020 года», — так на днях прокомментировала ситуацию вице-премьер Татьяна Голикова «РИА Новости».

Голикова также отметила, что смертность от ряда других заболеваний в 2021 году, наоборот, снизилась. Другие же эксперты, однако, добавляют: болезнь, вызванная коронавирусом, может ускорить течение хронического заболевания.

К тому же есть большая категория граждан, которые вылечились от коронавируса, но спустя какое-то время скончались от его последствий, напоминает РБК.

Алтайские медики это отчасти уже подтвердили. Так, главный внештатный невролог региона Сергей Федянин сообщил: в крае выросла смертность от инсультов.

Инсульт - распространенное заболевание.
Инсульт — распространенное заболевание.
pixabay.com

По его словам, коронавирусная инфекция стимулирует образование тромбов в сердечно-сосудистой системе, и молодые для этого заболевания люди — 40−45 лет — стали болеть чаще.

Официальной статистики по количеству больных с сердечно-сосудистыми патологиями за 2021 год еще нет, но медик предполагает, что рост заболеваемости составит не менее 10−15%.

Что касается смертности от этой категории заболеваний (болезни кровообращения), то уже в 2020 году, по данным Алтайкрайстата, она подскочила в регионе на 18%. Сведения за 2021 год пока не опубликованы.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
СС0

Население беднеет

Надо сказать, что на ключевых экономических показателях региона такая убыль населения пока не сказалась. Доходы краевого бюджета в 2021 году возросли на 12%, объем промпроизводства — на 17,4%, валовой региональный продукт, по предварительным оценкам, на 3%.

А вот с уровнем жизни — история другая. Средние пенсии в крае в реальном выражении, по данным на октябрь 2021 года (а более поздних сведений крайстат пока не дает), сократились на 4,4%, средняя зарплата — на 1,1% (к октябрю 2020 года).

Судя по имеющейся статистике, в настоящий момент ситуация не лучше. Так, в целом за год инфляция в крае составила 10,2%, констатирует отделение Барнаул Сибирского ГУ ЦБ, продовольственная — 12%. Пенсии же проиндексировали с 1 января 2022 года лишь на 5,9%, и только неработающим пенсионерам.

Согласно новым планам правительства индексация пенсий в России в 2022 году составит 8,6%. Но и это ниже общего уровня роста цен в Алтайском крае. «Парадокс ситуации в том, что население обеднело, а государство выиграло», — считает экономист Владислав Иноземцев.

Бедность. Пенсионер.
Бедность. Пенсионер.
CC0

Минус 30 тысяч

Как пандемия COVID-19 повлияла на количество трудоспособных граждан, пока не очень ясно — оценки очень уж разные. Минздрав РФ еще в августе 2021 года объявил, что 85% ушедших от ковида — люди старше 60 лет. Аналитическое кредитное агентство (АКРА) давало другие оценки: 55−75%.

Данные о численности пенсионеров, стоящих на учете в алтайском отделении ПФР, говорят, что убыль серьезная именно в старшем возрасте.

  • За год пенсионеров в крае стало меньше на 20 тыс. человек.
  • На 1 января 2021 года было — 743,3 тыс. На 1 января 2022-го стало — 723, 5 тыс.
  • Самое существенное сокращение — в категории «пенсионеры по старости»: их количество уменьшилось за год с 621,9 до 600,1 тыс.

И есть две причины этого — повышение пенсионного возраста и COVID-2019.

Сварщик. Дефицитная профессия.
Сварщик. Дефицитная профессия.
Pixabay.com

И все же именно в 2021 году дефицит рабочей силы в Алтайском крае достиг особой остроты. Руководители нескольких промпредприятий заявили, что месяцами не могут нанять персонал. Какую-то роль в этом сыграло и выбытие трудоспособных граждан из-за пандемии.

В крае ситуацию с кадрами усугубляет и миграционная убыль. Только за 10 месяцев 2021 года, по данным Алтайкрайстата, количеству уехавших превысило количество приехавший на 3,6 тыс. человек, это вдвое больше того же периода 2020 года.

В целом, с учетом миграции, население региона за год сократилось, вероятно, на 30 тыс. человек. Год назад, 1 января 2021 года, оно составляло 2,296 млн человек. «Подобное развитие событий требует самого пристального и приоритетного внимания как со стороны органов власти, так и со стороны всего нашего общества», — полагает Алексей Еремин.

Отъезд. Трудовая миграция.
Отъезд. Трудовая миграция.
Pixabay.com

Долгосрочное влияние

Что будет дальше? Общее мнение большинства экспертов — в 2022 году смертность от COVID-19 сократится.

Но, тем не менее, в Институте исследований и экспертизы ВЭБ. РФ подчеркивают: избыточная смертность будет оказывать долгосрочное негативное воздействие на российскую экономику.

Аналитики ВЭБ оптимистично предполагают, что доходы россиян достигнут уровня 2013 года к 2024 году. А рост численности трудоспособного населения в стране возобновится — но только после 2025 года. В Аналитическом кредитном агентстве, однако, считают, что демографический «след» пандемии не сойдет на нет и через 15 лет после ее окончания.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость