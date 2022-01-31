Долетели до дна. Алтай упал в самую глубокую демографическую яму за послевоенный период

2021 год войдет в историю Алтайского края как самый худший по демографии: смертность достигла максимального за послевоенные годы показателя, рождаемость — минимального. Эта тенденция совпадает с общероссийской, но в крае положение усугубляет миграционная убыль. К экономическому спаду это не привело, но эксперты все же полагают: последствия избыточной смертности будет оказывать долгосрочное негативное воздействие.

Максимум после войны

Смертность достигла максимума за все время пандемии в ноябре 2021 года: ЗАГСы зарегистрировали 4823 акта о смерти.

В декабре 2021 года этот показатель снизился, но продолжал оставаться намного выше допандемийного уровня: 4215. Это на 60% больше, чем в среднем в этом же месяце в 2016—2019 годах.

В целом же в 2021 году в крае умерло, по оперативным данным, 43,7 тыс. человек (в 2020-м — 38 тыс.) — плюс 11 тыс. к 2019 году. Губернатор края Виктор Томенко прокомментировал накануне Нового года эти печальные итоги: за последние 20 лет это рекордный показатель.

Между тем, это максимум за весь послевоенный период, подсчитал Алексей Еремин, доцент кафедры государственного и муниципального управления алтайского филиала РАНХиГС.

Статистика. Pixabay.com

Меньше рожают

По данным эксперта, самым низким в истории региона оказалось в прошлом году и количество новорожденных — около 19 тыс. Годом раньше показатель составлял 19 840. А по сравнению с допандемийным 2019 годом рождаемость сократилась на 9%.

Разница между количеством смертей и рождений (естественная убыль) тоже максимальная — более 24 тыс. «Это привело к формированию в крае рекордной по глубине „демографической ямы“», — считает Еремин.

В целом по России тенденции, впрочем, сходные: смертность в 2021 году возросла на 15,1%, рождаемость снизилась на 2,3%. Естественная убыль населения достигла 1,04 млн человек, сообщил РБК. Население сократилось почти на 693 тыс. человек.

Коронавирус. Штамм «омикрон». CС0

Только ковид

«Прирост смертности связан исключительно с избыточной смертностью от COVID-19, а также отсутствием смертности от этого заболевания в первые четыре месяца 2020 года», — так на днях прокомментировала ситуацию вице-премьер Татьяна Голикова «РИА Новости».

Голикова также отметила, что смертность от ряда других заболеваний в 2021 году, наоборот, снизилась. Другие же эксперты, однако, добавляют: болезнь, вызванная коронавирусом, может ускорить течение хронического заболевания.

К тому же есть большая категория граждан, которые вылечились от коронавируса, но спустя какое-то время скончались от его последствий, напоминает РБК.

Алтайские медики это отчасти уже подтвердили. Так, главный внештатный невролог региона Сергей Федянин сообщил: в крае выросла смертность от инсультов.

Инсульт — распространенное заболевание. pixabay.com

По его словам, коронавирусная инфекция стимулирует образование тромбов в сердечно-сосудистой системе, и молодые для этого заболевания люди — 40−45 лет — стали болеть чаще.

Официальной статистики по количеству больных с сердечно-сосудистыми патологиями за 2021 год еще нет, но медик предполагает, что рост заболеваемости составит не менее 10−15%.

Что касается смертности от этой категории заболеваний (болезни кровообращения), то уже в 2020 году, по данным Алтайкрайстата, она подскочила в регионе на 18%. Сведения за 2021 год пока не опубликованы.

Коронавирус. Пандемия. СС0

Население беднеет

Надо сказать, что на ключевых экономических показателях региона такая убыль населения пока не сказалась. Доходы краевого бюджета в 2021 году возросли на 12%, объем промпроизводства — на 17,4%, валовой региональный продукт, по предварительным оценкам, на 3%.

А вот с уровнем жизни — история другая. Средние пенсии в крае в реальном выражении, по данным на октябрь 2021 года (а более поздних сведений крайстат пока не дает), сократились на 4,4%, средняя зарплата — на 1,1% (к октябрю 2020 года).

Судя по имеющейся статистике, в настоящий момент ситуация не лучше. Так, в целом за год инфляция в крае составила 10,2%, констатирует отделение Барнаул Сибирского ГУ ЦБ, продовольственная — 12%. Пенсии же проиндексировали с 1 января 2022 года лишь на 5,9%, и только неработающим пенсионерам.

Согласно новым планам правительства индексация пенсий в России в 2022 году составит 8,6%. Но и это ниже общего уровня роста цен в Алтайском крае. «Парадокс ситуации в том, что население обеднело, а государство выиграло», — считает экономист Владислав Иноземцев.

Бедность. Пенсионер. CC0

Минус 30 тысяч

Как пандемия COVID-19 повлияла на количество трудоспособных граждан, пока не очень ясно — оценки очень уж разные. Минздрав РФ еще в августе 2021 года объявил, что 85% ушедших от ковида — люди старше 60 лет. Аналитическое кредитное агентство (АКРА) давало другие оценки: 55−75%.

Данные о численности пенсионеров, стоящих на учете в алтайском отделении ПФР, говорят, что убыль серьезная именно в старшем возрасте.

За год пенсионеров в крае стало меньше на 20 тыс. человек.

На 1 января 2021 года было — 743,3 тыс. На 1 января 2022-го стало — 723 , 5 тыс.

5 тыс. Самое существенное сокращение — в категории «пенсионеры по старости»: их количество уменьшилось за год с 621,9 до 600,1 тыс.

И есть две причины этого — повышение пенсионного возраста и COVID-2019.

Сварщик. Дефицитная профессия. Pixabay.com

И все же именно в 2021 году дефицит рабочей силы в Алтайском крае достиг особой остроты. Руководители нескольких промпредприятий заявили, что месяцами не могут нанять персонал. Какую-то роль в этом сыграло и выбытие трудоспособных граждан из-за пандемии.

В крае ситуацию с кадрами усугубляет и миграционная убыль. Только за 10 месяцев 2021 года, по данным Алтайкрайстата, количеству уехавших превысило количество приехавший на 3,6 тыс. человек, это вдвое больше того же периода 2020 года.

В целом, с учетом миграции, население региона за год сократилось, вероятно, на 30 тыс. человек. Год назад, 1 января 2021 года, оно составляло 2,296 млн человек. «Подобное развитие событий требует самого пристального и приоритетного внимания как со стороны органов власти, так и со стороны всего нашего общества», — полагает Алексей Еремин.

Отъезд. Трудовая миграция. Pixabay.com

Долгосрочное влияние

Что будет дальше? Общее мнение большинства экспертов — в 2022 году смертность от COVID-19 сократится.

Но, тем не менее, в Институте исследований и экспертизы ВЭБ. РФ подчеркивают: избыточная смертность будет оказывать долгосрочное негативное воздействие на российскую экономику.

Аналитики ВЭБ оптимистично предполагают, что доходы россиян достигнут уровня 2013 года к 2024 году. А рост численности трудоспособного населения в стране возобновится — но только после 2025 года. В Аналитическом кредитном агентстве, однако, считают, что демографический «след» пандемии не сойдет на нет и через 15 лет после ее окончания.