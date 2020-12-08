Выкосило стариков. В Алтайском крае резко сократилось количество пенсионеров

«Отток» превысил «приток»
Сокращение количества пенсионеров в России — не новость. Начался процесс в 2019 году — после реформы.
У тысяч россиян отодвинулись сроки выхода на пенсию, часть существовавших пенсионеров ушли в мир иной. В результате «отток» превысил «приток» — и сальдо получилось отрицательное.
«На заслуженный отдых вышло примерно на 355 тысяч человек меньше, чем было бы, если бы не повысился пенсионный возраст», — приводил общероссийские данные за 2019 год Антон Дроздов, в тот момент руководитель ПФР.
В Алтайском крае количество пенсионеров в 2019 году тоже уменьшилось: с 766,2 тыс. до 758,3 тыс., или на 7,9 тысяч. В среднем — на 650 человек в месяц.
Однако осенью 2020 года сокращение резко ускорилось. На 1 ноября в крае числилось 749,9 тыс. пенсионеров.
Октябрьский обвал
За август-сентябрь пенсионеров в регионе стало меньше на 3 740 человек (1 октября к 1 августа). За один октябрь — сразу на 2366 человек. Данные за ноябрь пока не опубликованы.
Убыль граждан серебряного возраста за три месяца (август, сентябрь, октябрь) достигла в крае 6 106 человек.
Если количество пенсионеров будет и дальше сокращаться октябрьскими темпами, пожилых клиентов, состоящих на учете в алтайском ПФР, за один год окажется меньше на 28 тыс.
Снова ковид
Сокращение, очевидно, связано с трагическим исходом — более высокой, чем раньше, смертностью. И, как следствие — ростом «оттока» стоящих на учете в ПФР пенсионеров.
Других рациональных объяснений пока нет — ведь правила выхода на заслуженный отдых осенью 2020 года не изменились и динамика назначения пенсий остается стабильной, в соответствии с реформой, пояснил altapress.ru источник, знакомый с ситуацией.
Депутат АКЗС, запредкомитета по здравоохранению парламента Николай Якушев предположил, что причина — в ковиде.
«Среди людей старше 65 лет очень высока летальность от коронавирусной инфекции. Я сам за короткий период схоронил только трех профессоров-медиков», — комментирует Якушев.
А вот ограничение плановой медицинской помощи не оказало влияния на повышение смертности, считает депутат.
Ведь в случае угрозы жизни и здоровью, при острых заболеваниях, травмах, обострениях хронических болезней медпомощь продолжает оказываться.
К тому же новые ограничения в оказании плановой медицинской помощи введены только в конце октября.
Их полку убыло
Так или иначе — убыль «полка» пенсионеров коррелирует с общим ростом смертности в регионе, зафиксированной органами ЗАГС в соответствующих актах.
Именно в октябре 2020 года количество зарегистрированных в регионе актов о смерти оказалось резко, на 67%, больше, чем в среднем в этом же месяце за четыре предыдущих года.
Для сравнения: в октябре 2016−2019 годов ЗАГСы регистрировали в среднем 2766 акта о смерти. В октябре 2020 года зарегистрировано 4637, то есть превышение средних октябрьских показателей — около 1,8 тыс.
Однако официальная статистика умерших от ковида эти показатели не объясняет: по данным оперштаба, с 1 по 31 октября в регионе умерли 281 пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией.
В ноябре общая смертность в Алтайском крае, увы, продолжает оставаться намного более высокой, чем в предыдущие годы: органы ЗАГСа края зарегистрировали 4751 актов о смерти.
Показатели смертности в этом месяце в 2016—2018 годах — 2,5−2,8 тыс., то есть отклонение от предыдущих лет — около 2 тысяч. А вот число умерших жителей края с коронавирусом, по данным оперштаба, в ноябре — 325.
Прибавляйте 80%
Надо сказать, что в экспертном сообществе России не первый месяц обсуждается вопрос, соответствует ли действительности официальная ковидная статистика — или же повышенную смертность надо объяснять другими причинами.
Демограф Алексей Ракша, ранее работавший в Росстате, утверждал в недавнем интервью «МК», что коронавирусный ноябрь может переплюнуть не только лихие девяностые, но и стать худшим с 1947 года.
По его мнению, официальные данные о количестве заболевших и умерших сильно занижены. Доказанный прирост избыточной смертности в России непосредственно из-за COVID-19 составляет около 80%, полагает он.
Между тем, ранее губернатор края Виктор Томенко, комментируя ситуацию, сообщал, что уровень латентной, скрытой заболеваемости, видимо, в разы превышает то, что формально учтено в отчетности наших служб.
Но реальную картину знать необходимо, говорил глава региона, — для того, чтобы принимать правильные решения.
«Сейчас по всей стране думают о том, что ситуацию до конца не разрулить, если не будет реальной информации, если не научимся правильно оценивать латентную заболеваемость. Это нужно, чтобы наши мощности и силы привести в соответствие тому, что на самом деле складывается», — сказал в начале ноября губернатор.