Выкосило стариков. В Алтайском крае резко сократилось количество пенсионеров

В октябре в Алтайском крае резко сократилось количество пенсионеров, следует из данных, опубликованных отделением ПФР по Алтайскому краю. Сокращение может быть связано с повышенной уязвимостью людей старшего возраста к ковиду и более высокой их смертностью от этой болезни. Но эти данные не стыкуются с официальной коронавирусной статистикой.

«Отток» превысил «приток»

Сокращение количества пенсионеров в России — не новость. Начался процесс в 2019 году — после реформы.

У тысяч россиян отодвинулись сроки выхода на пенсию, часть существовавших пенсионеров ушли в мир иной. В результате «отток» превысил «приток» — и сальдо получилось отрицательное.

«На заслуженный отдых вышло примерно на 355 тысяч человек меньше, чем было бы, если бы не повысился пенсионный возраст», — приводил общероссийские данные за 2019 год Антон Дроздов, в тот момент руководитель ПФР.

Статистика. Pixabay.com

В Алтайском крае количество пенсионеров в 2019 году тоже уменьшилось: с 766,2 тыс. до 758,3 тыс., или на 7,9 тысяч. В среднем — на 650 человек в месяц.

Однако осенью 2020 года сокращение резко ускорилось. На 1 ноября в крае числилось 749,9 тыс. пенсионеров.

Октябрьский обвал

За август-сентябрь пенсионеров в регионе стало меньше на 3 740 человек (1 октября к 1 августа). За один октябрь — сразу на 2366 человек. Данные за ноябрь пока не опубликованы.

Убыль граждан серебряного возраста за три месяца (август, сентябрь, октябрь) достигла в крае 6 106 человек.

Если количество пенсионеров будет и дальше сокращаться октябрьскими темпами, пожилых клиентов, состоящих на учете в алтайском ПФР, за один год окажется меньше на 28 тыс.

Статистика , население. Анна Зайкова

Снова ковид

Сокращение, очевидно, связано с трагическим исходом — более высокой, чем раньше, смертностью. И, как следствие — ростом «оттока» стоящих на учете в ПФР пенсионеров.

Других рациональных объяснений пока нет — ведь правила выхода на заслуженный отдых осенью 2020 года не изменились и динамика назначения пенсий остается стабильной, в соответствии с реформой, пояснил altapress.ru источник, знакомый с ситуацией.

Депутат АКЗС, запредкомитета по здравоохранению парламента Николай Якушев предположил, что причина — в ковиде.

«Среди людей старше 65 лет очень высока летальность от коронавирусной инфекции. Я сам за короткий период схоронил только трех профессоров-медиков», — комментирует Якушев.

Статистика. Pixabay.com

А вот ограничение плановой медицинской помощи не оказало влияния на повышение смертности, считает депутат.

Ведь в случае угрозы жизни и здоровью, при острых заболеваниях, травмах, обострениях хронических болезней медпомощь продолжает оказываться.

К тому же новые ограничения в оказании плановой медицинской помощи введены только в конце октября.

Их полку убыло

Так или иначе — убыль «полка» пенсионеров коррелирует с общим ростом смертности в регионе, зафиксированной органами ЗАГС в соответствующих актах.

Именно в октябре 2020 года количество зарегистрированных в регионе актов о смерти оказалось резко, на 67%, больше, чем в среднем в этом же месяце за четыре предыдущих года.

Для сравнения: в октябре 2016−2019 годов ЗАГСы регистрировали в среднем 2766 акта о смерти. В октябре 2020 года зарегистрировано 4637, то есть превышение средних октябрьских показателей — около 1,8 тыс.

Помесячные данные ЗАГСов Алтайского края. Управление юстиции Алтайского края. Помесячные данные ЗАГСов Алтайского края. Управление юстиции Алтайского края. Помесячные данные ЗАГСов Алтайского края. Управление юстиции Алтайского края.

Однако официальная статистика умерших от ковида эти показатели не объясняет: по данным оперштаба, с 1 по 31 октября в регионе умерли 281 пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией.

В ноябре общая смертность в Алтайском крае, увы, продолжает оставаться намного более высокой, чем в предыдущие годы: органы ЗАГСа края зарегистрировали 4751 актов о смерти.

Показатели смертности в этом месяце в 2016—2018 годах — 2,5−2,8 тыс., то есть отклонение от предыдущих лет — около 2 тысяч. А вот число умерших жителей края с коронавирусом, по данным оперштаба, в ноябре — 325.

Пенсионер. Пенсия. СС0.

Прибавляйте 80%

Надо сказать, что в экспертном сообществе России не первый месяц обсуждается вопрос, соответствует ли действительности официальная ковидная статистика — или же повышенную смертность надо объяснять другими причинами.

Демограф Алексей Ракша, ранее работавший в Росстате, утверждал в недавнем интервью «МК», что коронавирусный ноябрь может переплюнуть не только лихие девяностые, но и стать худшим с 1947 года.

По его мнению, официальные данные о количестве заболевших и умерших сильно занижены. Доказанный прирост избыточной смертности в России непосредственно из-за COVID-19 составляет около 80%, полагает он.

Между тем, ранее губернатор края Виктор Томенко, комментируя ситуацию, сообщал, что уровень латентной, скрытой заболеваемости, видимо, в разы превышает то, что формально учтено в отчетности наших служб.

Виктор Томенко. Антон Федотов / altairegion22.ru

Но реальную картину знать необходимо, говорил глава региона, — для того, чтобы принимать правильные решения.