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Здоровье

В Алтайском крае на фоне пандемии выросла смертность от инсультов

Из-за пандемии коронавируса в Алтайском крае выросли показатели смертности от инсультов, рассказал «Толку» главный внештатный невролог региона Сергей Федянин.

Проблемы с сердцем.
Проблемы с сердцем.
pixabay.com.

Это связано с тем, что коронавирусная инфекция стимулирует образование тромбов в сердечно-сосудистой системе. Чаще стали болеть молодые для этого заболевания люди — 40−45 лет.

До пандемии такие пациенты встречались крайне редко.

«У нас выросла летальность от инсульта. Ковид стимулирует тромбообразование и риски сердечно-сосудистых заболеваний, которые возрастают при заражении инфекцией», — пояснил врач.

Есть тенденция, когда люди тяжело болеют ковидом, выздоравливают, но через несколько месяцев умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, также связанных с тромбообразованием.

Кроме того, коронавирус вызывает и другие неврологические заболевания, например, синдром «мозгового тумана» — снижение когнитивных функций, полиневрит (парализует руки, ноги)

Чаще всего с инсультами в больницы попадают непривитые пациенты, добавил специалист.

Официальной статистики по количеству больных с сердечно-сосудистыми патологиями за 2021 год еще нет, но медик предполагает, что рост составит не менее 10−15%.

Ранее врач-флеболог, профессор Алексей Петриков рассказал altapress.ru, чем опасна густая кровь, почему умирают ковидные пациенты и что делать, чтобы сохранить сосуды сильными и здоровыми.

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