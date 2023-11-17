Насколько Алтайский край готов к зимним холодам, рассказал министр строительства и ЖКХ

Впервые в Алтайском крае паспорт готовности получили почти все объекты малой теплоэнергетики. Этой новостью на пресс-конференции 16 ноября поделился министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев. Также он рассказал о том, достаточно ли запасов угля в крае и о других предварительных итогах подготовки к отопительному сезону.

О состоянии малой теплоэнергетики

Из 97 проверенных управлением Ростехнадзора объектов паспорт готовности не получили два. Как отметил Иван Гилев, это хороший результат. Он сравнил его с показателями 2014 года, когда к зиме были готовы только 61% муниципалитетов.

Мы ставим для себя задачу начать работу по получению паспортов готовности до начала отопительного периода, — сказал министр. — Девять районов края в этому году их так уже получили. Первые шаги сделаны, работу будем продолжать.

Без паспорта пока остались объекты в Алейске и Яровом. В первом случае сложности связаны с котельной военного городка. Во втором, с проблемной городской ТЭЦ, где продолжается модернизация.

Иван Гилев подчеркнул, что власти держат эти объекты на контроле и помогут их подготовить. Например, в Алейске готовятся запустить новую котельную. А в Яровом сейчас работают над проектом по созданию водогрейной котельной на базе ТЭЦ.

Министр напомнил, что паспорт готовности не гарантирует безупречной зимы — в регионе большой тепловой комплекс: 1750 тыс. котельных и тысячи километров сетей.

Чтобы подготовиться к этому отопительному сезону, в регионе заменили 196 котлов, 102 км тепловых и 136 км водопроводных сетей, а также сдали шесть новых котельных. Для этого выделили 3,4 млрд рублей, в том числе — почти 2 млрд рублей из краевого бюджета.

Министерство постоянно следит за ситуацией и готовы помочь муниципалитетам своевременно устранить поломки, добавил Иван Гилев.

Кроме того, он рассказал о еще об одном рекорде: впервые все котельные заходят в отопительный период, подключенными к электроэнергии, без которой их невозможно запустить.

Практика была такая: котельные отключали за неуплату, — объяснил министр. — Постепенно с 380 котельных, отключенных на 1 сентября, мы дошли до нуля.

О запасах угля

В Алтайском крае запасли 178 тысяч тонн угля — это 130% от норматива (45-дневного запаса). Еще 66 тыс. тонн — находится в краевом резервном запасе. Поэтому с топливом проблем нет, отметил Иван Гилев.

В краевом резервном запасе мы уже в натуре имеем на 18 площадках на всей территории региона примерно 10% от общей годовой потребности в угле, — сказал он.

Министр напомнил, что с прошлого года в крае начали практиковать формирование муниципального нормативного запаса угля. Власти помогают теплоснабжающим предприятиям, которые не могут самостоятельно собрать такой запас.

Порядка 16 муниципальных образований не сформировали норматив в 100% варианте — держим ситуацию на контроле, — сказал Гилев.

В их число, например, входит Каменский район. Однако к такому развитию событий министерство подготовилось: в городе есть уголь из краевых запасов. Его должно хватить, чтобы в Камне-на-Оби успели провести необходимые процедуры и закупили топливо.

Что касается стоимости угля и поставок — проблем также не ожидают: в начале 2023 года цены стабилизировались.