Насколько необходимы курсы сметчиков опытным специалистам?

Существует немало важных и весомых причин для того, чтоб организовать дистанционное обучение сметчиков. В работе инженеру сметчику, занятому в области сметного нормирования и ценообразования в строительстве, жизненно необходимо постоянно обновлять и дополнять знания. И дистанционные курсы сметчиков в таком случае станут идеальным выходом.

Рассмотрим наиболее весомые причины повышения квалификации опытными специалистами:

1. Госэкспертиза документов для создания и расчета сметы. Проведение самой процедуры постоянно претерпевает изменения. Особенно это касается нормативно — технической документации, на которую опирается в работе каждый эксперт сметного отдела. К тому же, существуют и другие типы экспертиз — негосударственная, ведомственная, специализированная. Изучить тонкости и особенности каждой процедуры под силу каждому опытному специалисту, однако не все располагают необходимой для этого квалификацией. Именно для этого и создаются курсы сметчиков, позволяющие повысить образовательный уровень, получить ответы на текущие рабочие вопросы, научиться применять в работе различные советы и рекомендации;

2. Грамотное планирование рабочего времени с повышением эффективности труда. Каждый опытный специалист имеет собственный запас лайфхаков, облегчающих и ускоряющих его работу. Преподаватели курсов сметчиков готовы поделиться своими. Например — применение в работе принципа Парето, позволяющего сэкономить время и силы при пересчете сметы, большая часть которой состоит из позиций с еженедельно меняющейся стоимостью. В таком случае следует отобрать 20% позиций, формирующих 80% стоимости сметы и отслеживать их. таким образом можно быстро перепроверить стоимость сметы в любой момент времени;

Женщина работает за ноутбуком , мужчина работает с документами. Фото: freepik , автор

3. Изучение программного обеспечения, разработанного специально для инженеров — сметчиков, занятых в области строительства. Например, мало кто из специалистов знаком с BIM-технологиями, о которых подробно рассказывают на курсах сметчиков образовательного портала cabinet. one;

4. Получение ответов на основополагающие вопросы сметного нормирования. Разберем основные:

Расчет сумм от возвратов материалов для повторного использования ( демонтажа зданий). Часть подобных материалов требуют доработки и исправления ( очистка , снятие краски);

демонтажа зданий). Часть подобных материалов требуют доработки и исправления очистка снятие краски); Учет давальческого фонда. Необходима установка их стоимости , учет затрат на подготовку к повторному использованию;

учет затрат на подготовку к повторному использованию; Расчет оплаты труда сотрудников в зависимости от востребованности и квалификации специалиста. а также учет отличия реальной оплаты от среднестатистической;

Учет стоимости строительных материалов на разных учетных этапах. Главная сложность состоит в подведении стоимости под общие единицы измерения , общие объемы , которые можно легко отследить и сравнить по ходу процедуры строительства;

общие объемы которые можно легко отследить и сравнить по ходу процедуры строительства; Подсчет расходов на транспорт при покупке строительных материалов у разных продавцов ( партнера , расположенного далеко и конкурента , расположенного близко к месту строительства);

партнера расположенного далеко и конкурента расположенного близко к месту строительства); Учет расходов , появляющихся при строительстве в зимнее время ( отопление , расчистка и отвоз снега со строительной площадки , защита грунта от промерзания и другие).

Итогом вышесказанному будет очевидная необходимость, которая стимулирует инженеров проходить курсы сметчиков, необходимые для качественного выполнения должностных обязанностей. Найти подходящие курсы возможно на образовательном портале cabinet.one.



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