Национальный дистрибьютор продовольствия может появиться в России. Что об этом известно

Зачем и почему нужен новый дистрибьютор?
Как сообщает РБК, дистрибьютор нужен, чтобы объединить товары от производителей и оптимизировать логистику.
А какой продукцией займется дистрибьютор?
Национальный дистрибьютор займется продукцией агропромышленного комплекса.
Что должен сделать будущий дистрибьютор?
Для исполнителя определили наиболее перспективные направления. В условиях санкций это Азия, Ближний Восток и Африка. Так, нужно провести анализ экспортных поставок и представить свою модель — на основе менее чем 20 интервью от сельхозпроизводителей.
При этом, как отмечает издание, стартовая цена контракта — 24 млн рублей.
Еще одно требование
У национального дистрибьютора должен быть доступ к логистике и хранению товаров. Им может быть и частная компания, но не конкурирующая с самостоятельными экспортерами, рассказал представитель «Агроэкспорта».
Уточняется, что некоторые функции дистрибьютора могут отдать на аутсорсинг (передача непрофильных функций. — Прим. ред.) провайдерам.
Можно искать партнера за границей?
Да. Российские компании могут искать партнера за рубежом — по доставке товара или таможенной очистке груза.
Что поручил Путин?
В 2018 году президент Владимир Путин поручил правительству увеличить доходы от экспорта АПК более чем вдвое: с 20,7 млрд в 2017-м — до 47,1 млрд долларов к 2030-му.
Какая доля у АПК в экспорте — данные за 2021 год
Доля АПК в российском экспорте за 2021-й выросла до 7% и составила 37,1 млрд долларов, подчеркивают в документах к конкурсу. Но в 2022-м показатель может сократиться на 17−21%, по прогнозам ЦБ.