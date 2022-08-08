Национальный дистрибьютор продовольствия может появиться в России. Что об этом известно

Национального продовольственного дистрибьютора хотят создать в России. Соответствующий конкурс организовал федеральный центр «Агроэкспорт» (Минсельхоз). Рассказываем, что известно о новой «торгово-продуктовой» идее.

Зачем и почему нужен новый дистрибьютор?

Как сообщает РБК, дистрибьютор нужен, чтобы объединить товары от производителей и оптимизировать логистику.

А какой продукцией займется дистрибьютор?

Национальный дистрибьютор займется продукцией агропромышленного комплекса.

Продукты. Цены. Магазин. unsplash.com

Что должен сделать будущий дистрибьютор?

Для исполнителя определили наиболее перспективные направления. В условиях санкций это Азия, Ближний Восток и Африка. Так, нужно провести анализ экспортных поставок и представить свою модель — на основе менее чем 20 интервью от сельхозпроизводителей.

При этом, как отмечает издание, стартовая цена контракта — 24 млн рублей.

Еще одно требование

У национального дистрибьютора должен быть доступ к логистике и хранению товаров. Им может быть и частная компания, но не конкурирующая с самостоятельными экспортерами, рассказал представитель «Агроэкспорта».

Уточняется, что некоторые функции дистрибьютора могут отдать на аутсорсинг (передача непрофильных функций. — Прим. ред.) провайдерам.

Продукты. Цены. Магазин. unsplash.com

Можно искать партнера за границей?

Да. Российские компании могут искать партнера за рубежом — по доставке товара или таможенной очистке груза.

Что поручил Путин?

В 2018 году президент Владимир Путин поручил правительству увеличить доходы от экспорта АПК более чем вдвое: с 20,7 млрд в 2017-м — до 47,1 млрд долларов к 2030-му.

Какая доля у АПК в экспорте — данные за 2021 год

Доля АПК в российском экспорте за 2021-й выросла до 7% и составила 37,1 млрд долларов, подчеркивают в документах к конкурсу. Но в 2022-м показатель может сократиться на 17−21%, по прогнозам ЦБ.