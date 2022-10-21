Нацпроект «Производительность труда» пополнился новым участником из Советского района Алтайского края

Стартовое совещание в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда» состоялось 18 октября на ООО «Агрофирма Гудвилл». Мероприятие прошло при участии представителей районной администрации, Министерства экономического развития Алтайского края и Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК).

Встречу открыл заместитель начальника управления, начальник отдела развития инновационной деятельности краевого Минэкономразвития Александр Косарев, который рассказал о значимости национального проекта для алтайских предприятий и экономики края, а также остановился на уже достигнутых результатах проекта.

Специалисты Регионального центра компетенций рассказали сотрудникам и руководству предприятия о целях национального проекта, перспективах его реализации, а также ознакомили с укрупнённой дорожной картой на ближайшие три месяца.

Директор предприятия Евгений Жданов в ходе совещания выразил уверенность в том, что преобразования в рамках нацпроекта пойдут на пользу компании.

-Я уверен, что мы сделали правильный выбор и стали участниками нацпроекта!, — подчеркнул он.

Также слово взял глава Советского района Алексей Михалевич, который пожелал предприятию не только удачного старта проекта, но и заявил о пользе тиражирования опыта внедрения улучшений на другие хозяйства района.

Отметим, что ООО «Агрофирма Гудвилл» выбрало для оптимизации процесс производства сырого молока. На этапе подготовки сотрудники предприятия прошли базовые программы обучения по первому модулю (базовое обучение по основам бережливого производства, производственный анализ, реализация проектов по улучшению, 5С, картирование).

В течение трех месяцев компании предстоит активная работа по разработке и внедрению мероприятий по улучшению в оптимизируемом процессе.

Представители Регионального центра компетенций будут присутствовать на площадке и консультировать сотрудников предприятия. Дальнейшие этапы предполагают тиражирование подходов по повышению производительности труда во всех производственных и обеспечивающих процессах.

СПРАВКА

Национальный проект «Производительность труда» призван обеспечить рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.